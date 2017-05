Objem nebankových pôžičiek rastie aj napriek poklesu počtu nebankoviek

Úroky na úveroch spadli nielen v bankách, ale aj u nebankových spoločností. Tie vďaka vyššej tolerancii rizika nemajú o klientov núdzu, a to aj vďaka tomu, že reguláciou zmizlo z trhu viac ako 80 percent poskytovateľov. Napriek tomu objem úverov, ktoré rozdelili zostávajúci hráči, z roka na rok rastie.

Pred licenciami a po nich

Trh nebankových pôžičiek možno rozdeliť na dobu zlatého eldoráda a dobu pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Medzníkom bolo zavedenie licencií pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Tento jediný krok vyvolal na trhu s pôžičkami doslova búrku. „Po zavedení licencii pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov v roku 2015 je na trhu aktuálne 34 subjektov vrátane takzvaných inkasných spoločností. Predtým bolo registrovaných približne 250 poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Je to významné sprehľadnenie trhu,“ hovorí Martina Solčányiová, hovorkyňa NBS.

Ako však takéto razantné opatrenie vnímajú samotné dotknuté subjekty? „Zavedenie licencií pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov vnímame ako pozitívny krok. Prinieslo to lepšie pravidlá pre celý úverový trh a zlepšilo ochranu spotrebiteľov. Výrazný pokles subjektov bol nad pôvodné očakávania. Na trhu však ostali spoločnosti, ktoré sú dostatočne veľké a kvalitné, aby zabezpečili vysoký štandard poskytovaných služieb a ochrany spotrebiteľa na úrovni bankových inštitúcií,“ myslí si Ivan Kahanec, výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Zo štatistík NBS vyplýva, že zníženie počtu poskytovateľov neotriaslo hodnotou poskytnutých pôžičiek, práve naopak. Objem aktív v nebankových spoločnostiach predstavoval na konci minulého roka 6,2 miliardy eur, v roku 2015 to pritom bolo 5,7 mld. a rok predtým 5,1 mld. eur.

Dobrý úmysel môže spôsobiť nárast úžery

Záujem klientov o zákonné nebankové pôžičky teda v minulosti neklesal, môžu ho ale ohroziť ďalšie legislatívne zmeny.. „Najnovšia novela zákona o spotrebiteľských úveroch najmä spresňuje požiadavky na preverovanie bonity klientov a kladie zvýšené požiadavky na obozretné poskytovanie úverov. Stručne povedané ide o to, aby veritelia neposkytli úvery klientom, u ktorých hrozí významné riziko, že by ich neboli schopní splatiť a dostali sa do dlhovej pasce,“ prizvukuje M. Solčányiová.

„Viaceré pripravované zmeny nebudú mať negatívny dopad a to aj napriek čiastočnému sprísneniu. Výdavková rezerva 20 percent z disponibilného príjmu nebude pre väčšinu klientov problematická,“ súhlasí I. Kahanec. Dodáva ale, že je potrebný dialóg. „Hľadáme riešenia, ktoré predostrieme regulátorovi, aby boli spotrebitelia chránení, ale zároveň aby im príliš silná ochrana nezamedzila prístup k úveru," hovorí. Každé sprísnenie totiž prináša nemalé riziko, že časť záujemcov sa už nedostane k legálnemu úveru, ale skončí u úžerníka.

Asociácia v súčasnosti diskutuje s Národnou bankou Slovenska o novom opatrení k zákonu o spotrebiteľských úveroch. Cieľom je zamedziť tomu, aby zmeny prezentované ako protiúžernícke, nemali presne opačný dopad. Teda aby sa pre nesystémovú reguláciu zavedenú poslaneckými novelami neobracali ľudia na nelegálnych poskytovateľov pôžičiek alebo na úžerníkov. Dostali by sa tak do ešte väčších problémov ako na menej regulovanom, ale legálnom trhu.

I. Kahanec preto dodáva: „Rovnako ako zákonná regulácia je dôležité aj finančné vzdelávanie spotrebiteľov, ktoré prakticky zo strany štátu neexistuje. Mnoho spotrebiteľov sa dostáva do finančne ťažkých situácií práve preto, že im chýbajú aj základné znalosti z oblasti financií." Odporúčanie v tomto zmysle dal regulátorovi aj nezávislý Inštitút pre ekonomické otázky INEKO.

Štatistiky ukazujú, že preverovanie klientov nebankovkami je dostatočné. Spoločnosti združené v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSU) totiž majú podiel zlyhaných úverov na úrovni piatich až šiestich percent, čo nie je omnoho horšie číslo ako u bánk. Slovenská banková asociácia v hodnotení hospodárenia bankového sektora v marci uviedla, že podiel zlyhaných úverov bánk je 4,35 percenta.

„Členovia APSU majú zhruba 750–800 tisíc aktívnych klientov a z toho je približne 25 až 27 tisíc v exekúcii. Okolo 16 až 18 tisíc zmlúv bolo odpredaných inkasným spoločnostiam,” hovorí I. Kahanec.

Napriek tomu sa na praktiky spojené s uplatňovaním a vymáhaním dlhu zo strany nebankoviek a inkasných spoločností neustále objavujú sťažnosti. M. Solčányiová potvrdzuje, že spotrebitelia sa naďalej sťažujú na nesprávne uvedenú RPMN a výšku odplaty v zmluve o spotrebiteľskom úvere, na nedostatky v náležitostiach zmluvy, ale aj na vysoké sankčné poplatky.