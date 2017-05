Objem úspor v bankách kulminuje tesne pred dôchodkom

Krátké správy z Banky

Akcionári spoločností Sberbank Slovensko, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s. rozhodli na svojich mimoriadnych valných zhromaždeniach o zlúčení obidvoch bánk k 1. 8. 2017 s tým, že nástupníckou spoločnosťou bude Prima banka Slovensko, a.s. V nadväznosti na rozhodnutie akcionárov podpísali obidve banky Zmluvu o zlúčení a predchádzajúci súhlas so zlúčením vydala aj Národná banka Slovenska. Celá správa »

Pätina Slovákov platí kreditnými kartami aj v zahraničí Najčastejšie je to v susednej Českej republike, nasledujú Veľká Británia, Rakúsko, Maďarsko, a prvú päťku uzatvára Nemecko. Drvivú väčšinu tvoria elektronické platby za tovar alebo službu, zvyšok sú výbery hotovosti. Celá správa »

Akcionári Tatra banky na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v stredu (17.5.), schválili rozdelenie zisku a výplatu dividend, ako aj riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku a výročnú správu za rok 2016. Celá správa »

O Slovákoch sa dlhé roky hovorilo, že si nevedia užiť a len šetria „do vankúša“. Rovnako tak kolovali mýty o tom, že si neradi požičiavame a radšej si nič nedoprajeme. Najnovšie čísla však ukazujú opak. Celá správa »

Nadácia VÚB ocenila mladých ekonómov v súťaži Economicus. Hlavnú cenu v hodnote 10 tisíc eur získala práca autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár na tému „Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra“. Celá správa »