Očakáva sa, že ČNB ukončí intervencie už tento mesiac

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli.

„ČNB musela minulý týždeň v stredu a vo štvrtok (29. a 30. marca) podľa všetkého intervenovať v objeme okolo sto miliárd Kč. Pravdepodobne tak ide o najintenzívnejšie intervencie v priebehu dvoch dní za celý čas trvania kurzového záväzku,“ povedal ekonóm ING Jakub Seidler.

Len za minulý týždeň tak intervencie centrálnej banky podľa neho dosiahli 160 miliárd Kč. Za celý marec sa mohli pohybovať na úrovni okolo 500 miliárd Kč a zrejme tak prekonali dovtedy rekordný január s 391 miliardami Kč. Ekonóm odhaduje, že za celé obdobie intervencií sa ich objem dostal na hranicu dvoch biliónov korún.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok minulý týždeň uviedol, že banka môže od začiatku apríla ukončiť devízové intervencie prakticky kedykoľvek. ČNB pri intervenciách predáva koruny a nakupuje eurá, aby tak českej mene nedovolila posilniť pod 27 korún za euro.

Podľa aktuálneho prieskumu Asociácie exportérov čakajú vývozcovia, že kurz koruny sa mesiac po ukončení intervencií ČNB bude pohybovať v rozmedzí od 26 do 26,50 Kč za euro.