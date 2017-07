Od júla sa zmení výška odvodov do Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pravidelne k 1. júlu prehodnocuje výšku odvodovej povinnosti pre SZČO podľa daňových priznaní za predchádzajúci rok. Oznamuje ju listami, ktoré by mali tento rok prísť do schránok do 21. júla.

Rovnako Sociálna poisťovňa informuje o vzniku alebo zániku povinného poistenia, podľa dosiahnutých príjmov z minulého roka. Odvody neplatia tí, ktorí vlani zarobili menej ako 5298 eur.

Novú výšku odvodov treba po prvýkrát zaplatiť do 8. augusta tohto roku. Tí, ktorí si odložili podanie daňového priznania dostanú nový výmer poistného do Sociálnej poisťovne až v októbri. Poistné bude splatné po prvýkrát do 8. novembra.