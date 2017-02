Opatrnejší investori ako Slováci sú v Európe len Gréci

Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila. Nezmenilo sa však nič na tom, že tak ako v minulosti, aj teraz držia Slováci väčšinu svojich úspor na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, resp. vkladoch.

Podľa posledných štatistík OECD na nich mali klienti na Slovensku odložených až 62 percent svojich úspor. Ide o nadpriemer, o čom svedčí aj fakt, že ide o druhý najvyšší podiel spomedzi hodnotených členských štátov OECD, hneď po Grécku, kde to bolo 66 percent.

Finančný majetok domácností v depozitách a v hotovosti, zdroj: OECD

Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volia penzijné fondy, do ktorých sústreďovali 13 percent svojich financií. Je to však najmä druhému pilieru, do ktorého si veľká časť odvádza zákonom stanovené odvody. V podielových fondoch majú domácnosti uložených osem percent finančného majetku, čo Slovensko radí na 12.priečku z 30 hodnotených krajín, a to dokonca pred Českú republiku a Poľsko a za Rakúsko a Maďarsko.

No v cenných papieroch majú Slováci podľa OECD uložených len 2,5 percenta majetku, pričom v akciách len 0,2 percent. Tu sme celkom na konci európskeho rebríčka. Na jeho opačnom konci sú obyvatelia Estónska, Fínska, Švédska a USA. Podiel investícii do akcií v týchto krajinách presiahol až 35 percent.

S vekom rastie zodpovednosť

ČSOB uvádza, že viac investujú klienti vo veku nad 40 rokov. „Môže to súvisieť napríklad s tým, že klienti sa vekom čoraz častejšie začínajú zaujímať o možnosti zhodnocovania ušetrených prostriedkov a pripravujú si aj finančnú rezervu do budúcnosti,“ uvádza banka.

„Na základe našich skúsenosti môžeme povedať, že ochota klientov podstúpiť mierne riziko výmenou za potenciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. Do istej miery to môže súvisieť aj s tým, že nízke úroky na termínovaných vkladoch či sporiacich produktoch motivovali klientov k tomu, aby sa viac poobzerali po iných možnostiach zhodnocovania ich úspor,“ hovorí riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB Mária Horváthová.

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos, realizovaného pre ČSOB. Podľa neho sa od roku 2014 medzi klientmi na Slovensku mierne zvýšila ochota podstúpiť vyššie riziko v záujme vyššieho výnosu. Opýtaní si najčastejšie volili možnosť, že budú akceptovať trojpercentné riziko straty pri možnom sedem percentom zisku.

„Investovanie by nemalo byť vnímané ako záťaž, ale ako príležitosť. Odporúčame pritom dodržiavať niekoľkých základných zásad, vďaka ktorým môžu investovať aj opatrnejší klienti. Prvou z nich je diverzifikovať peniaze do viacerých investícii. Zároveň si treba uvedomiť, že investovanie nie je otázkou niekoľkých týždňov, preto netreba investovať peniaze, ktoré môže klient v krátkej dobe potrebovať,“ dopĺňa Horváthová.

Ktorý z nasledujúcich scenárov možného zisku a straty po roku investovania by najviac vyhovoval vašim predstavám?

Zásady investovania

Rozkladajte peniaze do viacerých investícií, diverzifikujte – vytvorte si svoje investičné portfólio

Akceptujte riziko ako vlastnosť investície a počítajte s ním

Neinvestujte peniaze, ktoré budete v krátkej dobe potrebovať

Oboznámte sa s rizikami, ktoré Vás môžu pri jednotlivých investíciách stretnúť

Vyberajte si investíciu s takou kolísavosťou, ktorá je primeraná vaším očakávaniam

Investujte pravidelne a v rôznych obdobiach

Snažte sa získať čo najviac informácií – vzdelávajte sa

„Trhová situácia sa neustále mení, a preto je vhodné mať peniaze vo viacerých investičných produktoch. Každý z nich môže byť založený na inom princípe. Jeden môže obsahovať zastúpenie akcií a dlhopisov z celého sveta, iný investovať do konkrétneho regiónu alebo sektoru. Jeden môže poskytovať určitú ochrannú úroveň, iný prispôsobovať svoje zloženie aktuálnym trendom na finančných trhoch. Diverzifikácia je zlatým pravidlom investovania. Vďaka diverzifikácii môže aj opatrnejší klient investovať časť peňazí do dynamickejších produktov bez toho, aby stratil zo zreteľa riadenie svojho rizika,“ hovorí riaditeľka zahraničnej pobočky KBC Asset Management NV na Slovensku Dana Škublová.

Pomôckou pre investorov môžu byť rôzne odborné hodnotenia a ocenenia. Napríklad FINCENTRUM & FORBES INVESTICIA ROKA, ktoré vyhodnocuje najlepšie podielové fondy podľa rôznych kategórii. Najlepším akciovým globálnym fondom v siedmom ročníka súťaže napríkla bol fond KBC Equity Fund New Shares.