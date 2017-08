Opce: Na penězích, v penězích i mimo peníze

Opce se dělí podle umístění jejich striku vzhledem k aktuální ceně podkladového aktiva na Out of Money, At the Money a In the Money. Jaký vliv má umístění striku na samotnou obchodní pozici?

At the Money – na penězích

At the Money je opce, která má strike (tj. dohodnutou cenu opce s nakupujícím/prodávajícím – vypisovatelem) na aktuální ceně podkladového aktiva. V tomto případě budeme mít stejnou šanci, že obchod skončí kýženým zhodnocením kapitálu, tudíž ziskem, nebo ztrátou. Strike otevřené opce leží přímo mezi stavem In the Money a Out of Money.

In the Money – v penězích

In the Money znamená „v penězích“. Chceme-li na opci vydělat, měla by být v momentě expirace, tj. vypršení kontraktu, právě v tomto stavu.

Tato situace platí jen pro opce, které nakupujeme, abychom tak mohli podkladové aktivum levněji koupit, případně dostat větší částku za prodej. In the Money stav říká, že se nám vyplatí opci za jejího života již uplatnit a tím vydělat.

