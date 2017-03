OPEC dohodu o obmedzení ťažby plní, no najmä vďaka Saudskej Arábii

OPEC sa už tretí mesiac plní novembrovú dohodu o znížení produkcie. Je to však najmä zásluhou Saudskej Arábie, ktorá kompenzuje horšiu disciplínu ostatných krajín kartelu. Bez nej by dohodu nebolo možné dodržať. Má však postrannú motiváciu – blížiace sa IPO národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco.

Na konci novembra sa organizácia OPEC dohodla na znížení produkcie ropy o 1,2 mil. barelov za deň z októbrovej hodnoty. Dohoda sa aplikuje od nového roka a má trvať minimálne šesť mesiacov. K dohode sa tiež pripojili ďalšie nečlenské krajiny mimo OPEC, produkujúce ropu, ako napríklad Rusko, Mexiko alebo Brazília. Tie mali dohromady znížiť produkciu o 0,6 miliónov barelov za deň.

Snaha o znižovanie produkcie je zjavná. Produkcia členov OPEC v decembri minulého roka totiž predstavovala 31,17 miliónov barelov, no v januári už len 29,96 miliónov a vo februári 29,87 miliónov. V porovnaní s októbrovou produkciou, ku ktorej sa dohoda vzťahuje, obmedzil kartel ťažbu už o 1,1 milióna barelov.

Je však dôležité sa pozrieť aj na to, ktoré konkrétne štáty OPEC plnia stanovené limity najlepšie. Z prieskumu agentúry Reuters vyplýva, že väčšina krajín OPEC limity nedodržiava. Najhoršie na tom sú Venezuela, ktorá obmedzenie plní iba na sedem percent, Alžírsko na 18 percent, Gabon na 22 percent a Spojené arabské emiráty na úrovni 24 percent. V prípade Alžírska a Gabonu ide o krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na produkcii OPEC výrazným podielom. Spojené arabské emiráty sú však s produkciou 2,98 milióna štvrtým a Venezuela s produkciou 2,06 milióna šiestym najväčším producentom, kartelu.

Na niekoho úkor

Venezuela zrejme dohodu ignoruje z dôvodu ekonomickej krízy. Ropa totiž tvorí 95 percent jej vývozu a akékoľvek obmedzenia ťažby by ju mohli priviesť k bankrotu. Podobný ekonomický problém, avšak nie tak dramatický, môže trápiť aj Spojené arabské emiráty, ktorých štátny rozpočet je zo 77 percent tvorený exportom ropy.

Stanovené limity vzorne dodržiavajú iba Saudská Arábia a Angola a to na 153 percent, resp. 117 percent. Plneniu sa z 98 percent blíži tiež Kuvajt. Saudská Arábia, ktorá je s 9,8 miliónom barelov denne najväčším producentom OPEC, tak plní dohodu výrazne nad rámec. Jej motivácia ku kompenzácii horšieho dodržiavania ďalšími členmi, zrejme plynie z blížiacej sa IPO najväčšej svetovej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Tá by mala na burzu vstúpiť začiatkom roka 2018.

Najväčšia IPO v histórii

Odhadovaná cena emisie päť percentného podielu spoločnosti by mala dosiahnuť sto miliárd dolárov, čím by išlo o najväčšie IPO v histórii. Doteraz najväčšie uvedenie na trh urobila spoločnosť Alibaba – v objeme 25 mld. USD. Aby nebolo superlatívov málo, po emisii by sa Saudi Aramco stane najväčšou spoločnosťou na burze s trhovou kapitalizáciou až dva bilióny amerických dolárov, čím by takmer trikrát prekonala spoločnosť Apple (700 mld. USD).

Od uzavretia dohody vzrástla cena ropy o 20 percent na súčasných 55,7 dolárov za barel, pričom sa ustálila v pásme medzi 53–57 dolárov. Najmä stabilita cien, hoci aj na nižších úrovniach je oproti minulým rokom, vzhľadom k pripravovanému IPO kľúčová. Neplnenie dohody by naopak malo za následok ďalšiu kumuláciu zásob ropy a tlak na pokles jej ceny.

Dohoda o znížení produkcie ropy je zatiaľ dohodnutá len na šesť mesiacov. Až potom sa uvidí, či sa ju OPEC rozhodne na ďalších schôdzkach predĺžiť. Kartel však bude musieť riešiť aj ďalší problém. Pôjde o oživenie produkcie bridlicových ťažiarov v USA.

Obnovená ťažba z bridlíc

S rastúcou cenou ropy sa do hry opäť dostávajú výrobcovia, ktorí ťažia s vyššími nákladmi. Medzinárodná energetická agentúra uviedla, že minulý rok klesla ťažba produkcie ropy z bridlíc o 0,3 milióna barelov za deň, pričom na tento rok odhaduje jej zvýšenie o 0,17 milióna. Rastúca produkcia v USA podkopáva obmedzenie ťažby v krajinách OPEC. Ak by kartel nepristúpil k ďalšiemu obmedzeniu ťažby, čo je nepravdepodobné, tak cenu ropy o veľa nahor nevyženie.

Hoci sa dohoda o znížení produkcie ropy krajinami OPEC plní na 94 percent, väčšina krajín dohodu nedodržiava, pričom celú situáciu zachraňuje Saudská Arábia. Tá sleduje svoje vlastné záujmy – IPO Saudi Aramco. Hneď ako dôjde k emisii akcií spoločnosti na burze, nebude mať ani táto krajina dôvod na dodržiavanie a dohoda bude skôr len proklamáciou názorov.

Ani ďalšie krajiny mimo OPEC, ktoré sa zaviazali dohodu dodržať, svoje slovo neplnia. Ide najmä o Rusko, ktoré dodržiava záväzok len na 41 percent. Vyplýva z toho, že aj keď sa po dlhom rokovaní OPEC nakoniec dohodne, nezmení sa prakticky nič a každá krajina uprednostňuje svoje vlastné záujmy.

Trh s ropou síce na dohodu reagoval rastom cien, to však len nahráva americkým bridlicovým ťažiarom. OPEC podcenil ich flexibilitu prispôsobiť sa nižším cenám ropy, čo by sa mu mohlo v budúcnosti vypomstiť.