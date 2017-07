Optimizmus finančným trhom dodáva Európa

Býčie trhy sa rodia z pesimizmu a zomierajú z eufórie. Podľa tohto pravidla bude súčasný býčí trh, ktorý je už teraz jedným z najdlhších v histórii, pokračovať aj naďalej. Investori totiž aj v prostredí trhovej rely zostávajú opatrní a rast trhu môžeme označiť za jeden z najrozporuplnejších, a niekedy dokonca z najnenávidenejších v histórií. To je dôvodom, ktorý by mohol vysvetliť jeho dlhé trvanie.

Býčí trh končí až vtedy, keď na trhu nie sú voľné peniaze na kúpu a k tomu zatiaľ nedochádza. Trh je aktuálne podporený dobrými firemnými výsledkami.

Pri pohľade na nasledujúci kvartál, posledný investičný výhľad spoločnosti Fidelity International identifikuje tri témy, ktoré stoja v budúcich mesiacoch za pozornosť.

1. Býčí trh pokračuje, no začína vyzerať trochu strnulo

Býčí trh i naďalej pretrváva, no nervozita z toho kedy, a ako môže skončiť, investorov zožiera. A nie neoprávnene – v súčasnom cykle sme už prešli dlhú cestu. Uplynulých 99 mesiacov od marca 2009 predstavuje druhé najdlhšie trvanie býčieho trhu od druhej svetovej vojny. Mnohé prekážky brzdiece rozvoj akcií boli vyriešené a trhy výrazne vzrástli. Aj keď ešte nie sme na vrchole, investori by sa mali začať pripravovať na to, že k tomu dôjde v nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacoch.

2. Rast ziskov podporuje rozvoj akciových trhov – najatraktívnejšia je Európa

Rast ziskov firiem podporuje akciové trhy. Nezaznamenávame, že valuácia akcií by sa vzďaľovala od vývoja ziskov, tak ako tomu bolo pri predchádzajúcich investičných vrcholoch, napr. pri tzv. internetovej bubline 2001. Teraz, keď pominuli politické obavy, Európa profituje z efektu dobiehania USA, tak v ekonomickom raste ako aj raste ziskov. Profitabilita európskych firiem je na tom najlepšie za posledných päť rokov. Zisky aj tržby teraz prekonávajú USA.

3. Kľúčovými faktormi, ktoré treba sledovať, sú Čína a inflácia

Americká inflácia je už tri po sebe nasledujúce mesiace nezvyčajne slabá. Ani to však nezabránilo Fedu, aby na svojom júnovom zasadnutí zvýšil úrokové sadzby. Predsedníčka centrálnej banky Janet Yellen je presvedčená, že toto oslabenie inflácie je len dočasné. Pretrvávajúce oslabenie by však vyvolalo otázky ohľadom stavu americkej ekonomiky. Údaje o raste jej ekonomiky ako aj inflácii sú preto predmetom odhadov a analýz.

Čína sa zatiaľ snaží schladiť niektoré oblasti svojej ekonomiky a zlepšiť svoju finančnú transparentnosť. Vidíme sprísňovanie úverových štandardov a finančných podmienok v bankovom sektore a spomaľujúci úverový rast. Rast HDP v Číne spomalil na zhruba 6,5 percenta. Investori sa však budú ešte chcieť ubezpečiť, že nedôjde k ešte tvrdšiemu pristátiu ekonomiky.

Investičný výhľad Fidelity:

Akcie Celkove Býčí trh zostáva nedotknutý, no je už vo svojej poslednej fáze. Našťastie, ceny akcií pevne podporuje rast ziskov a vidíme dokonca niekoľko znakov iracionálneho optimizmu. USA Trh sa stále drží a malo by to tak aj zostať. Aj ten podporujú firemné zisky. Ak popredné technologické akcie dokážu naďalej prekonávať očakávania,, trh bude naďalej rásť. Európa Ide o najatraktívnejší akciový trh v zmysle rastu ziskov firiem a potenciálnych výnosov. Politické obavy ustúpili, čím vznikol výrazný priestor na doháňanie USA. Ázijsko-pacifická oblasť Momentum profitability je pozitívne. Čína ochladzuje časť svojej ekonomiky, ale toto spomalenie má pod kontrolou. Pre tento región by však mohol byť rizikom americký Fed. Japonsko Vyhliadky trhu sú naviazané na globálny rast a menové pohyby. Avšak inflácia zostáva pozitívna a to by po rokoch deflácie mohlo byť pre firmy významnou pozitívnou zmenou. EMEA/Latinská Amerika Politika tu opäť hrá významnú úlohu a makroekonomický obraz je preto nateraz zmiešaný. I naďalej sa tu však dajú nájsť dobré individuálne akciové príležitosti. Globálne Uprednostňujeme sektory technológií a zdravotníctva, kde vysoké miery inovácií udržiavajú silný rast ziskov.

Fixné príjmy Celkove Očakávania súvisiace z tzv. Trump efektu sa rozplynuli a Fed po júnovom zvýšení sadzieb aj napriek slabej inflácii trochu predbieha. Výnosy na dlhopisoch zostávajú nízke. Naviazané na inlfáciu Výhľad je teraz pri slabšej inflácii v USA viac vyvážený. Môže sa ukázať, že ide len o dočasný stav. Vidíme preto určitú hodnotu v amerických dlhopisoch naviazaných na infláciiu. Investičný stupeň Valuácie teraz vyzerajú podľa historických noriem silne a ďalší vzostup je preto obmedzený. Našim preferovaným trhom je Európa, keďže kupujúcim poslednej inštancie je tu stále ECB. Vysoký výnos Valuácie high yield dlhopisov sú taktiež dosť napäté. Nedokážu preto teraz primerane kompenzovať investorov za riziko, ktoré podstupujú. I tu uprednostňujeme Európu pred USA a Áziou. Rozvíjajúce sa trhy Dynamika globálneho rastu sa spomalila a existujú tu tiež obavy ohľadom zo spomaľovania rastu v Číne. Uprednostňujeme korporátne dlhopisy v dolároch.

Alternatívy Komerčné nehnuteľnosti: kontinentálna Európa Dopyt investorov je naďalej vysoký. Riziko, že hojnosť kapitálu stlačí výnosy príliš nízko znamená, že investori by mali byť naozaj ostražití. Komerčné nehnuteľnosti: UK Politická a ekonomická neistota po voľbách vzrástla. Svetlou stránkou by mohol byť miernejší Brexit a aj pretrvávajúce uvoľnenené monetárne podmienky. Komodity Náš hlavný indikátor globálnej aktivity naznačuje, že rast sa spomaľuje. Sme preto celkovo menej pozitívni. Preferujeme energie pred kovmi. Infraštruktúra a pôžičky Infraštruktúra je naďalej ako zdroj diverzifikácie naďalej atraktívna, aj keď valuácie sú už vysoké. Úvery by mali prekonať dlhopisy vysokým výnosom.