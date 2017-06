Pavlína Quittová: Nejdůležitější jsou důvěra a sympatie

F.privée je nová samostatná investiční divize společnosti Fincentrum. Vznikla pro klienty s nadprůměrnými příjmy, kteří vyžadují osobní přístup a dlouhodobý vztah. Právě to je podle spoluzakladatelky f.privée Pavlíny Quittové pro tvorbu úspěšného investičního portfolia nejdůležitější

Každý náš klient je jiný a každý má své specifické potřeby. Jednu věc ale mají všichni společnou – ve svých oborech to jsou profesionálové, kteří toho hodně dokázali. Ať už se bavíme o manažerech v korporacích, ředitelích firem nebo třeba sportovcích. Ocení, když najdou spolehlivého partnera, který jim dokáže poradit, jakým způsobem zhodnotit nebo alespoň uchovat hodnotu jejich majetku.

Co se těmto lidem snažíte nabídnout?

Všechno, co děláme, stojí a padá se vzájemnou důvěrou. Bez toho, abychom se znali a věřili si, to nejde. S klienty to myslíme vážně a stejně tak to musí vážně myslet i oni s námi. To nejdůležitější co nabízíme, je tedy dlouhodobý vztah a zájem o klienty.

Vedle toho f.privée stojí i na komplexním poradenství se specializací na investice se širokou produktovou nabídkou napříč celým trhem a na týmu zkušených bankéřů. Vedoucí naší divize Martin Kovář má jasnou vizi a všeobecný přehled a vytváříme společně efektivní tým, který klientům zvládne leccos poskytnout.

