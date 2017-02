Peer-to-peer pojištění: Obejde se bez zprostředkovatelů

Peer-to-peer (P2P) pojišťovny se od klasických pojišťovacích domů odlišují v několika zásadních ohledech. Prvním z nich je, že vybrané pojistné nepovažují za své peníze, ale za peníze svých členů. To je rozdíl poměrně zásadní. Pokud klasická pojišťovna ušetří na pojistném plnění, představuje to její zisk. Pokud na pojistném plnění ušetří P2P pojišťovna, její hospodářský výsledek to neovlivní. Ušetří její klienti.