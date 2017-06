Penzie „starodôchodcov“ sa zvýšia

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýšia mzdy tzv. starodôchodcom, teda tým, ktorí išli do dôchodku pred 1. januárom 2004. Pôjde o zhruba 101 tisíc penzistov.

Cieľom právnej úpravy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je odstrániť rozdiely pri výpočte dôchodkov, ktoré túto skupinu zatiaľ znevýhodňujú. Tieto dôchodky sú nižšie, ako keby boli priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch po januári 2004. Na budúci rok by sa mali penzie tejto skupiny dôchodcov zvýšiť o 45 eur.

Upravia sa aj dôchodky tzv. socialistickým dôchodcom. Ide o časť starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988 a ich starobný dôchodok bol priznaný z upraveného priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2333 slovenských korún. Týmto ľuďom dôchodok stúpne o pevnú sumu 25,50 eura. Týkať sa to bude zhruba 32 tisíc ľudí. Dôvodom zvýšenia o pevnú sumu je to, že Sociálnej poisťovni chýbajú záznamy o zárobkoch spred októbra 1988.

Náklady na zvýšenie dôchodkov dosiahnu na budúci rok približne 50 miliónov eur, v roku 2019 by to malo byť 47 miliónov eur a v roku 2020 ďalších 45 miliónov eur.

Zdroj: TASR