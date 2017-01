Perspektívne investičné príležitosti na rok 2017

Máme za sebou pomerne turbulentný rok 2016 a pred každým investorom teraz stojí logická otázka, ako byť ziskový aj v tom novom roku. Aj keď na to nemá nikto zaručenú odpoveď, pokúsili sme ale nájsť niekoľko investičných tipov, ktoré sú hodné pozornosti.

1. Ropa

Čierne zlato je nielen o trhu, ale aj o politike. Ropný kartel na čele s OPEC dokázal, že sa vlády protichodných záujmov predsa len na niečom dokážu zhodnúť. Koordinované obmedzovanie produkcie je zásadným faktorom pre rast ceny. To je výhľadovo silný signál. Ďalším rastovým efektom môže byť zvolenie kritika globálnych klimatických dohôd Donalda Trumpa za amerického prezidenta.

Ropa by mohla krátkodobo vyskočiť až k 75 dolárom za barel. Pozor ale aj na opačný extrém – ropnú eufóriu by mohol brzdiť alebo aj čiastočne zraziť nedostatočný dopyt, spôsobený najmä slabým ekonomickým rastom mimo USA. Avšak aktíva založené na rope a v širšom ohľade vôbec na fosílnej energetike stoja za pozornosť.

2. Americký dolár

Kým v USA sme svedkami postupného škrtenia monetárnej politiky, v prípade ostatných veľkých centrálnych bánk sa deje presný opak. Práve tento vývoj by mohol aj naďalej znamenať zvýšenú obľubu amerického dolára pred inými, hlavne tými nízko úročenými menami, ako sú euro, švajčiarsky frank alebo japonský jen. A zisky by mohli byť aj v desiatkach percent.

Trend páru EUR-USD má stále klesajúci smer a kurz by sa mohol dostať aj pod cyklická minimá na úrovni okolo 1,05 dolára za euro. Ak by sa to medveďom podarilo, ďalšia zastávka by mohla prísť až pri parite, prípadne sa v priebehu roka kurz môže dostať aj pod paritu až k úrovni 0,95.

Rovnako tak trh počíta s posilňovaním dolára napríklad voči jenu. Aktuálne sa pár USD-JPY obchoduje okolo 115, pričom kritickú rezistenciu predstavuje úroveň 116. Jej prekonaním by sa americký dolár mohol dostať až k psychologickej hodnote 120.

Aj tu je potrebná ostražitosť – Japonsko disponuje vysokým prebytkom bežného účtu platobnej bilancie. Avšak vplyv divergencie menových politík oboch krajín by mohol prevážiť v prospech posilňovania dolára.

3. Česká koruna

Diskusie o konci menových intervencií sú stále v plnom prúde, ale jedno je jasné – koniec sa blíži a podľa posledných správ by už čoskoro mohla Česká národná banka začať uvoľňovať opraty kurzového režimu. To poskytuje zaujímavý priestor na špekulácie: nakúpiť lacné koruny a čakať na vhodný okamih predaja.

Koruna je momentálne podhodnotená a je jasné, že po uvoľnení podmienok bude mať tendenciu posiľňovať, čiže „preraziť“ spodnú úroveň oscilačného pásma. Možno skokovo, možno riadene, ale ten okamih príde… Len si treba počkať na vhodnú chvíľu.

V ďalších troch tipoch sa pozrieme na konkrétne trhy. Tu sú však trhy zajedno oveľa menej. Každý investor musí urobiť svoje individuálne rozhodnutie, ale za seba môžem ponúknuť tri trhy, o ktorých sa diskutuje s veľkými očakávaniami:

1. Rozvojové trhy

Celý rad investičných expertov sa zhoduje v tom, že v portfóliu by tento rok nemali chýbať aktíva z „emerging markets“. Z tohto pohľadu je jedno, či budete priamo pátrať na jednotlivých trhoch v rozvíjajúcich sa ekonomikách a nakupovať akciové tituly, alebo vložíte prostriedky do Exchange Traded Funds, či kolektívnych investičných nástrojov.

Platí tu jednoduchá poučka: rozvíjajúce sa trhy sa rozvíjajú, a preto v čase rastú. Tak to jednoducho je a čísla ukazujú, že veľké hedžové fondy svoj zrak v druhej polovici minulého roka týmto smerom systematicky obracali. Avšak pozor, skúsenosť tiež ukazuje, že po strmších rastoch nasledujú hlbšie pády, preto rozjvové trhy predstavujú zároveň aj vyššie investičné riziko.

2. Americké firmy

Akokoľvek je Donald Trump do istej miery neriadená strela, aj priemerne pozorný pozorovateľ by mohol v jeho volebnom tíme, predvolebných príhovoroch, či podľa návštev firiem počas kampane vybadať prísľuby smerom k „návratu slávy americkému priemyslu".

Hoci má ekonómia na spoločenskú prospešnosť podobných štátnych intervencií jasný názor, investora pohybujúceho sa v krátkodobom alebo strednodobom horizonte logicky zaujíma zisk na akciu. A ten môže v mnohých spoločnostiach, ktorým chce Trumpová administratíva znova naliať krv do žíl, napríklad oceliarní či technologických spoločností, dramaticky vzrásť.

3. Spoločnosti na pomedzí startup a growth capital

Hoci zlé jazyky hovoria, že počet populárnych inkubátorov nováčikov prekonáva počet startupov samotných a celá oblasť je nafúknutá bublina, vo vlne fintechov, firiem podnikajúcich v zdravotníctve a ďalších inovatívnych oblastiach sa rozhodne objavili zaujímavé projekty. Startup je vždy lotéria.

Druhá fáza rozvoja, kedy firma už generuje tržby a potrebuje k svojmu rastu investície, je zaujímavou investičnou destináciou. Potvrdzujú to aj rastúce čísla u inštitucionálnych investorov s nižšou averziou k riziku. A pomôcť vybudovať nový Facebook, Teslu alebo Pharmacyclics sa môže podariť hocikomu, možno aj vám.

Autorom komentára je: Peter Bukov, hlavný analytik spoločnosti TopForex