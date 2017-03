Perspektívu na trhoch ponúkajú najmä americké akcie

„Kľúčovým odkazom súčasnosti je očakávať neočakávané. Nachádzame sa v naozaj zvláštnej situácii, keď nie je jasné, ktorým smerom sa bude svetová ekonomika a politika vyvíjať,“ uviedol na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka Adam Lessing, šéf Fidelity International pre strednú a východnú Európu.

Najväčšími rizikami sú podľa neho dopady politiky Donalda Trumpa na svetovú ekonomiku, a ďalej voľby vo viacerých európskych krajinách, ako v Taliansku, Nemecku, či Francúzsku. Preto by naďalej mala byť spoločným menovateľom finančných trhov volatilita.

Podľa Róberta Bohyníka, CIO spoločnosti NN Investments Partners, nám súčasné finančné trhy nám dávajú tri lekcie:

Lekcia č. 1: Aj keby sme vedeli, ako dopadne britské referendum a americké voľby, trhy nám vždy dokazujú, že vedia prekvapiť.

Lekcia č. 2: Neexistujú bezrizikové aktíva.

Lekcia č. 3: Žijeme vo svete, kde oveľa dôležitejšie je to, aké emócie sme schopní vyvolať, ako reálna pravda – „post truth“.

„Ak si odmyslíme hluk v politickej aréne – pretože už teraz vieme, kedy prídu kľúčové politické udalosti, výhľad do budúcnosti vôbec nie je zlý. Korporácie budú pravdepodobne konečne zvyšovať investície,“ hovorí R. Bohyník.

Svetový trh prichádza do novej reality. Sadzby začínajú rásť. Monetárnu politiku, ktorá ovplyvňovala trhy v posledných rokoch, nahrádza fiškálna politika. V USA je to zjavné, v Európe skôr pozvoľné. Monetárna politika už totiž dosiahla svoj limit. Množstvo peňazí, ktoré centrálne banky napumpovali do ekonomiky, bolo obrovské a každý nová dávka sa stretávala s menším a menším požadovaným prínosom.

Navyše pumpovanie lacných peňazí do ekonomiky negatívne postihovalo najmä pre finančný sektor – poisťovne, banky, ktorým tým dramaticky klesli úrokové výnosy.

Zvyšovanie sadzieb preto odborníci nevnímajú ako zlý signál, naopak ako pozitívny prejav normalizácie ekonomiky. Inflácia sa vracia. Prvou európskou krajinou, ktorá naplnila svoj dvojpercentný inflačný cieľ je Česká republika.

„Máme však pred sebou ešte dlhú cestu smerom k normálu. Pozitívnymi signálmi však sú: zlepšujúci sa ekonomický sentiment, rastúca spotreba domácnosti a vidíme aj návrat ekonomického rastu. Síce opäť viac v USA, ale signály prichádzajú i z Európy,“ hovorí Adam Lessing, šéf Fidelity International pre strednú a východnú Európu.

Vyhliadky:

Najbližšie obdobie bude podľa neho charakterizovať príklon k riziku. Myslí si, že sa treba sústrediť na rizikové aktíva ako akcie, či korporátne dlhopisy.

Naopak negatívny dopad bude mať zvyšovanie sadzieb pre fixné aktíva – ako napríklad štátne dlhopisy. Veľkú perspektívu neponúkne podľa A. Lessinga ani zlato, regióny rozvíjajúcich sa trhov, Veľká Británia a Japonsko.

Časť akciových titulov už v minulosti vysoko rástla. Ide o veľké firmy ako Google, Apple, či Facebook. Minulý rok vzrástli i o 20 percent. Tieto akcie sú už dnes veľmi drahé. Existuje však ešte dostatok lacných akcií. Pomôckou pre orientáciu môže byť ukazovateľ p/e. Dobrou stávkou by mali mať americké akcie.

Doteraz sa darilo defenzívnym sektorom, ako napríklad zdravotníctvu. Strácali však cyklické akcie. To sa bude podľa A. Lessinga meniť a treba byť veľmi pozorný, kedy dôjde k zmene sentimentu. Podporou pre to budú investície do infraštruktúry, ako aj celkový nárast fiškálnych výdavkov.

„Hoci ekonomika dostane fiškálnu podporu, nečakajme, že efekty budeme vidieť, už tento rok. Najlepší možní scenár je rast v poslednom štvrťroku tohto roka, ako viac je pravdepodobnejšie, že to bude až na budúci rok,“ protirečí R. Bohyník z NN Investments Partners.

Regióny:

EÚ – Rast bude síce pomalší ako v USA, ale konečne dochádza k návratu inflácie, hoci sme ešte stále ďaleko od inflačného cieľa dvoch percent. Dva pozitívne faktory pre eurozónu budú: slabé euro a pozitívny sentiment.

UK nebude trhom, „kam by som teraz investoval peniaze. Krajina totiž prichádza do ťažkých časov a hrozí jej odchod investorov ako i pokles investícií, ktoré v ňej zostanú,“ hovorí A. Lessing.

Rozvíjajúce sa krajiny – Je načase prestať hovoriť o týchto krajinách jedným slovom. Ich vývoj sa totiž bude navzájom líšiť. Mexiko, ktorého 81 percent exportu smeruje do USA, bude trpieť opatreniami nového prezidenta. Okrem toho zrušením dohody TPP budú strádať aj krajiny ako India, Filipíny, Južná Kórea a Tajwan.

Naopak dobre by sa mohli vyvíjať krajiny ako Rusko, ale i stredná Európa – Poľsko, Česká republika, či Slovensko, kde sa dobre vyvíjajú ukazovatele ekonomického sentimentu.

Región CEE má veľmi sľubné predpoklady. „Je exportne zaťažený na rast v západnej Európe. Je tu ale aj silný rast domácej spotreby, slušný bankový sektor. Otázkou je len, ako sa bude vyvíjať situácia v Poľsku, kde vidíme zmenu riadenia krajiny smerom k Maďarsku spred troch, či štyroch rokov,“ uzatvára R. Bohyník.