Pět důvodů, proč budeme odcházet do důchodu později než v 65 letech

Legislativní zastropování důchodového věku na 65 let není trvalé a v budoucnu budeme odcházet do důchodu pravděpodobně o několik let později. Podívejme se na pět vybraných důvodů, proč tomu tak bude.

Aby bylo možné dostávat na účet pravidelný měsíční státní starobní důchod, je nutné splnit dvě základní podmínky: dosáhnout řádného důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Legislativní novinka přitom zastropovala důchodový věk na 65 let. Řádný důchodový věk se tak mění lidem narozeným v roce 1966 a později. I přes zastropování důchodového věku na 65 let budou ale dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu později. Důvodem jsou demografické a ekonomické trendy.

1) Prodlužování střední délky života

Střední délka života (naděje dožití) 60letých občanů se v Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, stále prodlužuje. Průměrně stát tedy vyplácí důchod delší dobu než v minulosti. Prodlužování délky výplaty státního důchodu výrazně zvyšuje nároky na finanční zabezpečení. Vždyť od roku 2000 se zvýšila průměrná délka pobírání starobního důchodu o 4 roky.

