Petr Saic: S OVB se chci dohodnout na hladkém odchodu

Petr Saic působí v OVB 12 let a dostal se na pozici zemského ředitele. Nyní chce odejít a nastoupit vlastní cestu finančního poradenství. „Byl jsem historicky jako první zemský ředitel OVB ponížen do pozice regionálního ředitele,“ říká Petr Saic v rozhovoru pro Investujeme.cz.

Kdy jste nastoupil k OVB a co vás k finančnímu poradenství přivedlo?

Na podzim v roce 2005 mě k finančnímu poradenství přivedla myšlenka praxe při studiu. Byl jsem ve druhém ročníku prezenčního studia Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. A potkal jsem svého spolužáka Martina Zoubka na hodině francouzštiny. Martin Zoubek chodil do školy v obleku a já ho prosil, ať se mi u něj ve firmě zeptá, jestli by mě také nevzali na stáž. OVB jsem v té době vůbec neznal.

Tehdy jsem začínal pod Martinem Zoubkem v zemském ředitelství Slezákových. Dělalo to na mě dobrý dojem a říkal jsem si, že by to mohla být ta praxe, která by mě mohla někam posunout. Hlavní motiv na začátku byl zvýšit moji cenu na trhu práce.

Rozhodně jsem nenastupoval s vizí, že budu zemský ředitel.

