Petr Žabža: S pravidelným investováním neotálejte

Investice do fondů nabízených v České republice nepřestávají růst. Stále populárnější jsou také pravidelné investice. „Pravidelné investice by měly tvořit základ portfolia každého investora a s jejich začátkem není třeba otálet,“ říká ředitel investiční produktů ING Bank Petr Žabža, který v lednu 2017 přešel do ING Bank ze společnosti Patria Finance.

Pro koho jsou pravidelné investice vhodné?

Bez nadsázky úplně pro kohokoliv, ale určitě by o něm měli vážně přemýšlet mladí lidé na počátku své profesní kariéry, kteří již začali tvořit finanční přebytky (tj. disponují penězi, pro které nemají okamžitou potřebu).V investování totiž beze zbytku platí, že čas je na vaší straně a čím dříve začnete systematicky a pravidelně peníze odkládat, tím vyššího potenciálního zhodnocení se na vámi uvažovaném časovém horizontu můžete dočkat.

V ING Bank doporučujeme investovat s výhledem minimálně na 3–5 let, ale některé cíle – vytvoření finančního „polštáře“ pro právě narozené dítě nebo rezerva pro dřívější splacení hypotéky – mohou být splnitelné i za 10 a více let. Proto by měly pravidelné investice (klidně i menších částek) tvořit základ portfolia každého investora a s jejich začátkem není třeba otálet.

V čem spočívají výhody pravidelného investování?

První nesporná výhoda je, že pravidelné investice vytváří zdravý návyk. Všichni víme, jak lákavé je utratit volné peníze, ale pravidelná investice nám v tom (alespoň do určité míry) dokáže zabránit.

Druhou výhodou je nižší riziko chybného načasování vstupu na finanční trh – pravidelná investice si neklade za cíl vyhledávat vrcholy nebo dna tržního cyklu, právě naopak. Snaha o tzv. „časování trhu“ je v případě delšího investičního horizontu úplně zbytečná a paradoxně může potenciálně dosažitelný výnos snižovat – investor totiž často reaguje na falešné signály, obchoduje přehnaně často a jeho transakční náklady rostou. Pravidelnost a omezení vlivu emocí na investiční rozhodování je jedním z velkých argumentů pro pravidelné investice.

V neposlední řadě musíme zmínit i faktor tzv. průměrování, tj. situaci kdy investor při konstantní výši průměrné investice v případě poklesu trhu nakupuje více podílových listů a snižuje si tak průměrnou nákupní cenu jednoho podílového listu.

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.investujeme.cz/petr-zabza-s-pravidelnym-investovanim-neotalejte/#ixzz4XErFV0N9