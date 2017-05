Petr Zajíc: Pro trhy je lepší známý ďábel než neznámý anděl

Francouzské volby vyhrál Emmanuel Macron. Na budoucí vývoj Evropy a finančních trhů se podíval Petr Zajíc, Senior Portfolio Manager investiční společnosti Pioneer Investments v Rakousku.

Francouzské volby vyhrál Emmanuel Macron. Co to znamená pro Evropu?

Evropa si oddechla od nějakého potenciálního problému. Pro Evropu je to dobrá zpráva, protože vyhrál eurooptimistický kandidát, nehrozí nějaké tenze, rozkládání, tlaky či dohadování o frexitu. Evropa se může soustředit na jiné problémy, které jsou výrazně větší – brexit, německé volby či všeobecně politická situace v Itálii.

Macronovo vítězství nebylo překvapením. Myslím si, že pravděpodobnost toho, že by vyhrála Le Penová, byla velmi malá.

Ale například Donald Trump byl to samé…

Nebyl, protože Trump byl kandidátem jedné ze dvou velkých stran. Kdežto Le Penová je pořád kandidátkou Národní fronty. To, že se dostala do druhého kola, už tady bylo. Jejímu otci se to podařilo před patnácti lety a dopadlo to úplně stejně. Bylo celkem jasné, že se všichni ostatní spojí proti ní.

A jak vidíte další vývoj ve Francii?

Záleží na tom, jak dopadnou francouzské parlamentní volby. Pokud by Macron neměl podporu v parlamentu, byl by nahraný. V současné době to pro něj ale vypadá dobře.

