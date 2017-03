Počet exekvovaných dôchodkov opäť vzrástol

Tretí pilier na Slovensku nefunguje, ako by mal. Na dôchodok si doň odkladá málo ľudí a ich úspory nie sú dostatočné. Dobrovoľné sporenie nie je totiž dosť motivačné. Slováci sú tak vystavení vysokému riziku chudoby v dôchodkovom veku. A to všetko v čase, keď sa Slovensko stane krajinou s najstaršou populáciou v Európe. Celá správa »

„Druhý pilier nebol nikdy konštruovaný s cieľom, aby sa budúci seniori utápali v peniazoch. Jeho úlohou nikdy nebolo zabezpečiť rozprávkovo vysoké dôchodky. Cieľom bolo zaviesť do systému prvok kapitalizácie a jedinou hlavnou ambíciou bolo zabezpečiť, aby aj v budúcnosti bolo dôchodky z čoho vyplácať,“ uvádza jeden zo spoluautorov dôchodkovej reformy Michal Nalevanko z The Benchmark Research & Consultancy. Celá správa »

Krátké správy z Penzia

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále rastie. Ide už o takmer 36 tisíc penzistov. Celá správa »

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa bude prerokovávať na dnešnom (stredajšom) rokovaní Národnej rady SR. Po schválení sociálnym výborom ju tak čaká druhé čítanie v pléne. Novela má znížiť limit dôchodku, od ktorého bude možné nechať si vyplatiť úspory v druhom pilieri v hotovosti. Celá správa »

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Občané s vyššími příjmy však mají v takovém případě státní důchod nižší o třetinu oproti případu, kdy by odešli do řádného důchodu. Celá správa »

Nominanti za stranu SMER-SD sa vyjadrili proti pripravovaným zmenám v 2. pilieri. Ide najmä o zníženie hranice pravidelnej anuity, nad ktorou si bude možné vybrať nasporené peniaze v hotovosti. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter označil návrh za kompromis, v ktorom musel ustúpiť koaličným partnerom. Celá správa »

Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami ku koncu roka 2016 bola mesačne 25,63 eur. Celá správa »