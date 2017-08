Počet hlásení v cestovnom poistení klesá. Rastie však ich priemerná hodnota

Štruktúra poistných udalostí vyplácaných z cestovného poistenia sa mení. Tým, ako Slováci menej cestujú, poisťovne evidujú menší počet škôd. Zvyšuje sa však priemerná hodnota jednej poistnej udalosti.

Klienti Allianz–Slovenskej poisťovne vlani nahlásili v cestovnom poistení o štvrtinu menej poistných udalostí ako pred rokom, boli však v priemere výrazne drahšie. Vyplatená suma sa totiž medziročne takmer nezmenila.

„Slováci minulý rok cestovali menej, čo sa odrazilo na menšom počte poistných udalostí v cestovnom poistení. Dohromady sme evidovali zhruba deväť tisíc škôd, rok predtým ich bolo až 12 100. Celkovo sme však vyplatili klientom škody v rovnakej výške ako rok predtým, a to v sume 3,8 milióna eur,” hovorí riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec. Za jednu poistnú udalosť tak táto vyplatila v priemere 498 eur, čo predstavuje viac ako 30-percentný medziročný nárast.

Napätá geopolitická situácia a časté teroristické útoky vo svete sa premietajú aj do štatistík poistných udalostí. Turecko, ktoré bolo dlhé roky vďaka častej návštevnosti Slovákov zároveň destináciou s najväčším počtom hlásených škôd, strieda Grécko.

Allianz – SP odtiaľ zaevidovala necelú päťstovku poistných udalostí v celkovej hodnote vyše 166 tisíc eur. Z Turecka ich bolo nahlásených o zhruba stovku menej, no so škodou za 186-tisíc eur. Tretie najškodovejšie bolo Chorvátsko s tromi stovkami hlásení v úhrnnej hodnote 47 tisíc eur. Nasledovalo Taliansko, Bulharsko, USA a Egypt.

Počet škôd však nie celkom korešponduje s ich hodnotou. Drahými krajinami sú napríklad USA a Egypt, kde poisťovňa zaplatila zhruba štyrikrát toľko, ako v susednom Rakúsku. Počet udalostí je však takmer identický.

Krajiny s najväčším počtom poistných udalostí v cestovnom poistení

„Minulý rok nám klienti nahlásili škody z cestovného poistenia zo 111-tich krajín sveta. Riešili sme poistné udalosti aj v takých exotických destináciách ako Guatemala, Palau, Kongo, Uganda, Kambodža, Mjanmarsko či Kajmanské ostrovy,“ hovorí M. Rajec.

Najväčšou poistnou udalosťou bola smrť klienta v Nemecku, ktorý pri prechádzke so psom spadol do rieky a utopil sa. Celkové náklady za smrť úrazom, vrátane repatriácie a odškodnenia pre pozostalých sa vyšplhali na takmer 72-tisíc eur.

Ďalšou veľkou poistnou udalosťou bol úraz v Egypte, pri ktorom klient dostal krvácanie do mozgu. Náklady za liečbu a zdravotnú starostlivosť boli vo výške takmer 45-tisíc eur. Iný klient dostal počas pobytu v Libérii zápal slepého čreva a potreboval akútnu operáciu. Keďže daná nemocnica nebola vhodne vybavená pre tento typ zákroku, klient bol letecky prepravený do nemocnice na Pobreží Slonoviny. Za zdravotnú starostlivosť, vrátane transportu poisťovňa uhradila takmer 24-tisíc eur.

Ďalší dovolenkár pri jazde na štvorkolke v Nórsku havaroval a utrpel viacnásobnú zlomeninu. Účet za nehodu bol vyše 19-tisíc eur. Netradičná poistná udalosť sa riešila v Thajsku, kde človeka počas večernej prechádzky napadol miestny pes a poranil mu dolné a horné končatiny. Ošetrenie v tomto prípade stálo dvetisíc eur.

„Najviac hlásení prichádza tradične počas letných mesiacov júl a august, keď klienti nahlásia v priemere 50 poistných udalostí denne. V ostatných mesiacoch roka je to v priemere 15 škôd denne,“ dopĺňa vedúca oddelenia strategických partnerov v Allianz – SP Katarína Janáková.

Najväčšie poistné udalosti v cestovnom poistení roku 2016

operácia slepého čreva + transport do inej krajiny

krvácanie do mozgu

utopenie po páde do rieky (smrť úrazom)

Pri dojednávaní cestovného poistenie je možné si zvoliť poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu, poistenie batožiny, či zodpovednosti za škodu. Všetky zložky obsahuje tzv. komplexné poistenie. Výška krytia sa medzi jednotlivými produktami líši. Niektoré poisťovne ale ponúkajú aj poistky s neobmedzeným krytím. Priplatiť si sa rozhodne oplatí pri „drahých“ krajinách najmä v zámorí – USA, Kanade, ale aj pri cestách do západnej Európy.

„Zatiaľ najvyšší účet za škodu v cestovnom poistení v rámci celej skupiny Allianz bol vyše pol milióna eur za ošetrenie klienta, ktorý pri nehode v zahraničí utrpel vážne poranenie hlavy s následným opuchom mozgu a takmer tri mesiace strávil v tamojšej nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti, bez možnosti prevozu domov,“ spomína M. Rajec.

K štandardnému poisteniu je možné pripoistiť si tzv. rizikové športy. Ide napríklad o zoskok z lietadla s padákom, bungee jumping, surfing či iné „adrenalínové“ športy. Naopak niektoré jednorázovo vykonávané aktivity, napríklad v mieste pobytu jednorazovo zakúpená jazda na vodných lyžiach, windsurfe, či vodnom skútri, kryje aj štandardná poistka.

Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že pri cestách v rámci Európskej únie sú krytí domácim zdravotným poistením. Platí síce dohoda vzájomného preplácania nákladov medzi krajinami, no len do ich výšky v domácej krajine. Aj to len v prípade, ak ošetrenie v zahraničí poskytuje verejnoprávne zariadenie, nie súkromná nemocnica, či ambulancia.

Takéto zariadenie ale v mnohých letoviskách nemusí byť tým dostupné. Navyše poistencom verejného zdravotného poistenia sa prepláca starostlivosť len za také poplatky ako domácim. Napríklad za lieky, či pobyt v nemocnici, môže byť štandardná spoluúčasť až 30 percent.

Cestovné poistenie kryje aj malé deti, a to od prvého dňa po narodení. Cestovanie s veľmi malými deťmi však treba dobre zvážiť. „Pri cestovaní s deťmi treba rátať so zvýšenými rizikami, keďže veľmi malé deti majú slabšiu imunitu a nemajú vyvinutú prirodzenú termoreguláciu. Mali sme prípad, keď počas letu na Seychelly nastali náhle zdravotné komplikácie u malého bábätka a lietadlo muselo núdzovo pristáť. Niekoľko prípadov zdravotných komplikácií bábätiek sme riešili aj v horúcich prímorských krajinách ako Egypt či Tunisko,“ spomína K. Janáková.