Podceňovaná Európa predstavuje novú príležitosť

Najlepšie obchody sú tie, ktoré využívajú situáciu, keď trh nesprávne oceňuje aktíva a ich likviditu. Druhý kvartál nám nedávno začal a stále viac sa zdá, že príbeh o európskej nestabilite môže byť veľmi nadsadený. Myslím si, že Európa sa pripravuje na prekonanie neistých Spojených štátov amerických ťažiacich z tzv. Trumpovho efektu.

Európa prekoná USA

Čím je odchýlka medzi odhadom a realitou väčšia, tým vyššie sú aj očakávané výnosy. Podobné je to aj s likviditou. Čím viac likvidity, tým nižší očakávaný zisk. George Soros rozobral túto tému vo svojej všeobecnej teórii reflexivity nasledovne: „V situáciách, ktoré sú ďaleko od svojej prirodzenej rovnováhy, a v ktorých existuje veľký rozdiel medzi očakávaním a realitou, je potom výsledkom pohyb v smere hľadania novej rovnováhy a teda opačným smerom ako predtým“.

My v Saxo Bank si myslíme, že práve k takejto situácii dochádza teraz v Európe. Priepasť medzi vnímaním a realitou je obrovská. Vytvára to atraktívne príležitosti: nákup eura, nákup cyklických akcií a stávka na všeobecný rast v regióne.

Európske aktíva, s výnimkou nemeckých dlhopisov, sú napríklad dnes diskontované z ohľadom na nervozitu ohľadom francúzskych či nemeckých volieb, či konečných výsledkov brexitu. Niektoré z týchto obáv síce sú reálne, no iné sú nadsadené. Väčšina z nich je avšak ovplyvnená strachom. Európska ekonomika i napriek tomu prekoná v najbližších štyroch rokoch ekonomiku USA.

Sú to najmä investori mimo Európy, ktorí často pri oceňovaní obrovského množstva politického kapitálu investovaného do Európy a do samotného eura zlyhávajú. Nezabúdajme, že politici sú stále viac naklonení v prospech Európy, ako proti nej a to dokonca aj viac ako ich voliči.

Je teda síce možné, aby sa Marine Le Penová stala novou francúzskou prezidentkou, avšak je nemožné, aby zároveň zvolala aj vyhrala referendum o odchode Francúzska z eurozóny. Prečo je to tak nepredstaviteľné? Financial Times vysvetľuje: „Podľa článku 89 musí byť každá ústavná zmena navrhnutá vládou, nie prezidentom. Následne musí byť schválená oboma komorami parlamentu a potom aj ľudovým hlasovaním v referende, alebo 60 percentnou väčšinou v kongrese. To znamená, že aj keby Le Penová chcela vyhlásiť referendum, potrebovala by aj súhlas väčšiny parlamentu vytvoreného po júnových parlamentných voľbách“.

Existuje preto len malá alebo dokonca žiadna šanca, aby Francúzsko opustilo eurozónu. Ako sa správa trh? Zastáva postoj „počkáme a uvidíme“. Dôvodom je možno tiež skutočnosť, že súperom Le Penovej je neznámy Emmanuel Macron.

Najväčším rizikom Európy zostáva nový príliv prisťahovalcov. Z výsledkov holandských volieb si môžeme zobrať ponaučenie v zmysle, že podpora populistických strán pozitívne koreluje s úrovňou imigrácie. Nie je to príjemné, ale je to fakt. Rizikom by v takom prípade bolo politické rozhodnutie v zmysle Erdoganovo rozhodnutia o znovuotvorení hraníc Turecko pre migrantov.

Pravdepodobnosť takéhoto výsledku je v súčasnosti 50 na 50 a ak sa táto situácia nevyrieši pred francúzskymi, alebo nemeckými voľbami, táto téma sa stane pre trhy jednou z kľúčových.

Na základe týchto skutočností očakávame po tom, čo sa v treťom kvartáli skončia všetky voľby, výrazné posilnenie eura. Európa má veľký prebytok bežného účtu, ECB smeruje k menej akomodatívnej menovej politike, a dokonca uvažuje o skresaní kvantitatívneho uvoľňovania, a stredná a východná Európa naďalej prekonáva rastom HDP tri percentá.

Áno, vnútorná devalvácia eurozóny funguje. Krajiny, ktoré nie sú schopné devalvovať svoju menu musia namiesto toho obmedzovať svoje výdavky a mzdy. Európe sa bude v druhom kvartáli dariť lepšie ako Spojeným štátom americkým, no náš globálny makroekonomický výhľad zostáva stále na pozícii, že recesia v nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacoch je viac pravdepodobná, ako nie.

Kým trh vidí menej ako desať percentné riziko recesie, my ho vidíme na viac ako 60 percentách. Nepredpovedáme ale recesiu, len náš ekonomický model indikuje citeľné spomalenie. Dôvodom je to, že silný úverový impulz z Číny a Európy, ktorý sme videli začiatkom roku 2016, sa doteraz neprejavil nejakým zvratom, alebo spomalením.

V nadchádzajúcich mesiacoch teda budeme vidieť tak skutočnú jar, ale aj jar založenú na nesprávnych očakávaniach. Európa si tak bude viesť lepšie ako USA a euro lepšie ako dolár. Ázia bude pod tlakom reformovať svoje cestu ekonomického rastu založeného na dlhu, ktorú si razila doteraz.

Nezostáva nám nič iné ako varovať, že 2. a 3. kvartál môžu byť veľmi odlišné od Trump mánie a nerealistických valuácii, ktoré vidíme teraz. Pred nedávnom som navštívil 30 dôležitých klientov Saxo Bank. Všetci teraz uprednostňujú akcie a veria v ich ďalší rast.

Inými slovami, nikto z nich si nemyslí, že by súčasné silné momentum pri akciách, založené na nádeji a nízkych výnosoch na dlhopisoch malo v dohľadnom čase skončiť.

Dovoľte mi na záver citovať múdru vetu J. P. Morgana, ktorý na odpoveď, ako sa zbohatol, stručne povedal: „Realizoval som svoje zisky príliš rýchlo“.

Steen Jakobsen – hlavný ekonóm Saxo Bank.