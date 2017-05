Podielové fondy objavuje stále viac drobných investorov

Slováci majú už v podielových fondoch uložené vklady v hodnote 7,57 miliardy eur. Túto formu investovania tak objavuje stále viac bežných ľudí nachádzajúcich v nich výhodnejšiu alternatívu k nič nezrábajúcim bankovým účtom. Napriek tomu je ešte stále veľa takých, pre ktoré sú fondy opradené tajomstvom. Informácie pre nich sa pokúsime poskytnúť v nasledovnom rozhovore s Ivanom Znášikom, výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Aká suma je nutná na investovanie v podielových fondoch?

Záleží to od individuálnej situácie každého. Odborníci na investície poradia s výberom fondu každému, podľa toho, či chce investovať jedno euro, desať alebo sto eur.

Na koho by sa mal človek obrátiť, keď chce investovať?

Môže sa obrátiť na pobočku banky, alebo na nezávislú poradenskú firmu. Pre lepší prehľad o investičných fondoch odporúčam stránku našej asociácie www.ass.sk, kde nájdete všetky informácie o podielových fondoch, ich vývoj, aktuálny prehľad tých najlepších fondov, zoznam členov asociácie a množstvo ďalších potrebných informácií.

Aký je ďalší postup?

Odborník sa so záujemcom osobne stretne a pokúsi sa zistiť o ňom základné informácie, aby mu vedel čo najlepšie poradiť. Potrebuje zistiť na čo chce klient sporiť, na akú dobu potrebuje, či môže sporiť, či akú vysokú čiastku si vie odkladať. Platí, že čím zaujímavejšie a vyššie výnosy, tým dlhšie je potrebné na ne čakať. Samozrejme, nesmie sa zabudnúť ani na rizikový profil investora, teda možné straty danej investície v budúcnosti. Odborník teda odporučí tú najlepšiu cestu pre každého.

S akým rizikom je potrebné počítať?

To vyjadruje práve rizikový profil človeka. Investor dostane informácie, s akým zhodnotením alebo prípadne aj znehodnotením má v budúcnosti počítať. Napríklad sa môže stať, že sa mu vklad znehodnotí aj o desať percent a práve vtedy je potrebné sa nesplašiť a predčasne vklady nevyberať. To je to najhoršie, čo môže investor urobiť. Preto je dobré od začiatku vedieť, čo môžete očakávať. Na to by vás mal odborník pripraviť.

Stane sa niečo, ak jeden mesiac vynechám?

Nič sa nestane. Vložiť môžete kedykoľvek akúkoľvek čiastku a, samozrejme, hocikedy akúkoľvek čiastku aj vybrať. V priebehu 2–4 dní by ste mohli svoje peniaze dostať naspäť. Je však potrebné počítať s tým, že vaše výnosy nebudú v takej výške, ako sa plánovalo. Práve preto sú podielové fondy zaujímavý investičný nástroj, keďže sú maximálne flexibilné z hľadiska vkladov a výberov.

Do čoho sa oplatí investovať?

Buď sú to akcie alebo akciové fondy, ktoré investujú do akcií rôznych spoločností. Tieto majú najvyšší výnos, cca osem percent priemerne každý rok. Ale sú, samozrejme, aj obdobia, keď môžu poklesnúť o 20 percent, takže tu hovoríme o veľmi dlhodobom priemere. Môže sa stať, že v jednom roku je to 40 percent plus a v druhom 20 percent mínus.

Existujú aj menej rizikové – dlhopisové fondy, kde je priemerný výnos o niečo nižší, ale pri nich nie sú výkyvy až také silné. Aj preto je vhodné do nich investovať na minimálne štyri, či päť rokov. No a nakoniec sú to veľmi konzervatívne investície, ktoré rastú veľmi pomaly a v súčasnej dobe aj pomerne málo zarábajú, vzhľadom k tomu, že v bankách sú nízke úrokové miery.

Tu ide o veľmi pomalý, ale pravidelný nárast bez nejakých výraznejších prepadov a mínusov. Avšak všetky finančné trhy sú vždy o pravdepodobnosti, to znamená, že nikdy nemôžeme povedať, že takto to určite bude, je len určitá pravdepodobnosť budúceho vývoja.

Aký je váš tip, ak chce človek investovať na dlhšie obdobie?

Je potrebné zvážiť si výšku sumy, ktorú chce investovať a dĺžku obdobia. Napríklad na 30 rokov je ideálne investovať do akciových fondov, ktoré majú vysokú výnosnosť, v priemere za posledných sto rokov je to na americkej burze okolo osem percent. Takže keď sa to znásobí zloženým úročením, tak v priebehu desiatich rokov môže ísť až o percentné výnosy.

Pre aké investície by sa mal rozhodnúť povedzme 30-ročný muž, ktorý si chce nasporiť dostatok prostriedkov na pohodlný dôchodok?

Ak je predpoklad, že sa bude sporiť povedzme dvadsať rokov, je výhodné zamerať sa na rizikovejšie aktíva, teda práve na akciové podielové fondy. Výšky výnosov sa v nich môžu v priebehu rokov výrazne líšiť, no pretože ide o dlhodobú investíciu, je investor vo finále zvyčajne vo výraznom pluse. Hovoríme o niekoľkonásobnom zhodnotení investície.

Čo v prípade, ak má investor 50 rokov?

Keďže tam ide o kratšie obdobie sporenia, mal by si vybrať skôr konzervatívnejšie dlhopisové alebo zmiešané fondy, ktoré síce nižšie výnosy, ale i tie budú s vysokou pravdepodobnosťou vyššie ako bežný termínovaný vklad v banke.

Ďakujem za rozhovor.

5 základných otázok, ktoré si treba položiť pred investíciou:

Ako dlho chcete sporiť? Ako zvládate investičné riziko čiastočného znehodnotenia investície Chcete sporiť po malých čiastkach a dlhodobo alebo jednorazovo investovať väčšiu sumu? Aký je cieľ vášho investovania? Koľko rokov máte?

Otázky by mal položiť každý sprostredkovateľ investičných služieb alebo poradca. Tí dobrí sa ich, samozrejme, spýtajú viac, aby vedeli čo najlepšie zhodnotiť, aké investície odporučiť.

Druhy podielových fondov:

Peňažné fondy – investujú do nástrojov peňažného trhu, sú to hlavne termínované vklady v bankách. Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Investícia do peňažných fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností. Oplatí sa do nich investovať aj krátkodobo.

Dlhopisové fondy – investujú hlavne do dlhopisov štátov alebo podnikov. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos, ako fondy peňažného trhu, sú však aj o niečo rizikovejšie. Sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze na minimálne dva až tri roky.

Realitné fondy – investujú priamo do realít alebo do spoločností, ktoré tieto reality vlastnia.

Akciové fondy – primárne investujú do akcií rôznych podnikov po celom svete. Tieto fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho rastu. Prinášajú zvyčajne vyšší výnos až z dlhodobého hľadiska, preto sú vhodnou investíciou iba pre investorov s investičným horizontom nad päť až sedem rokov, prípadne viac, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu

Zmiešané fondy – sú strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi. Investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednom riziku, investičný horizont by mal byť aspoň troj a viac ročný