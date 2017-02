Podľa čoho si Slováci požičiavajú? Rozhoduje rýchlosť poskytnutia pôžičky

Úrokové sadzby na pôžičkách sú čoraz nižšie a s nimi sa zrýchľuje aj tempo, akým sa ľudia zadlžujú. Ak ešte pred niekoľkými rokmi bola najdôležitejším kritériom výška úročenia, dnes je to rýchlosť, akou je možné pôžičku získať.

Detaily správania klientov v oblasti úverov zisťovala mBank na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom výskumnej agentúry MNS Market Research spolu na vzorke tisíc respondentov.

Mať pôžičku sa stalo bežnou súčasťou života. Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska si len v decembri ľudia zobrali spotrebné úvery spolu vo výške 279 miliónov eur. Tieto čísla navyše nezahŕňajú hypotéky, kreditné karty alebo povolené prečerpanie účtu.

Pri rozhodovaní o poskytovateľovi pôžičky uviedli respondenti v prieskume dva faktory, ktoré považujú za najdôležitejšie. Tým prvým je, že v minulosti už boli klientom danej banky, alebo nebankovej spoločnosti. Druhým, a pre nich rovnako dôležitým, je predchádzajúca dobrá skúsenosť s poskytovanými službami. Na počudovanie samotné meno finančnej inštitúcie alebo veľkosť marketingovej kampane, alebo nehrá údajne pri ich výbere podstatnejšiu rolu.

Ako dôležitejšia sa ukazuje možnosť vyriešiť väčšinu záležitostí súvisiacich s pôžičkou cez internet, tento prístup preferuje 53 percent Slovákov a 65 percent Čechov. Na Slovensku v drvivej väčšine poskytujú spotrebné úvery banky – len desať percent respondentov si zobralo úver z nebankovej spoločnosti.

„Z prieskumu vyplýva, že nadpolovičná väčšina klientov (53 %) si zobrala hneď prvú pôžičku, ktorá im bola ponúknutá. Pritom polovica z pôžičiek bola poskytnutá do 24 hodín, čo zvýhodňuje finančné inštitúcie s rýchlym schvaľovacím procesom,“ uviedla Beáta Bjelová, produktová manažérka mBank.

Zároveň sa zdá, že klientom v oboch krajinách sa veľmi nechce do prieskumu trhu. Iba každý piaty žiadateľ si porovnal aspoň tri ponuky od rôznych poskytovateľov. Výskum mBank ďalej ukázal, že až 40 % Slovákov s pôžičkou nepozná výšku svojej úrokovej sadzby.

Výška požičanej sumy má dva protipóly. Prvý tvoria nižšie objemy, keďže až dva z piatich spotrebných úverov je poskytnutých vo výške do sumy tri tisíc eur. Na druhej strane štvrtinu spotrebných úverov tvoria v rozpätí od 7 000 do 20 000 eur. Až 80 percent respondentov pritom spláca mesačne sumu do 200 eur. Vyplýva z toho, že dĺžku splácania úveru si nastavujú podľa výšky požičanej sumy tak, aby zodpovedala ich finančným možnostiam.