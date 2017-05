Podľa čoho si vybrať správnu brigádu, stáž či prvé zamestnanie po škole

Užívanie zaslúženého oddychu počas leta alebo získavanie potrebných skúsenosti a praxe počas brigády či stáže? Viacerí študenti, vrátane tých v posledných ročníkoch aktuálne riešia túto dilemu.

Bez práce je na Slovensku zhruba každý piaty mladý do 25 rokov (22,2%). Hoci sa situácia v porovnaní s rokom 2015 mierne zlepšila, stále ide o nadpriemer európskej dvadsaťosmičky, ktorý sa vlani pohyboval na úrovni necelých 19 %.

„Praktické skúsenosti získané počas stáži alebo študentských brigád hodnotíme z pohľadu zamestnávateľa veľmi pozitívne. Zvyšujú šance uchádzača získať v budúcnosti pracovnú ponuku. Sú pre nás signálom, že už pracoval v reálnom tíme ľudí a stretával sa so skutočnými pracovnými problémami. Ponúka teda viac, ako len teoretické znalosti,“ hovorí Martin Dobiaš, riaditeľ Odboru ľudských zdrojov ČSOB.

Pri výbere tej správnej brigády alebo stáže by sa študenti mali zameriavať prioritne na oblasti, ktoré súvisia so zameraním ich štúdia. Pokiaľ študenti chcú aj po škole pracovať vo svojom študijnom odbore, mali by sa už pri výbere brigády alebo stáže zameriavať prioritne na oblasti, ktoré súvisia so zameraním ich štúdia. S cieľom uľahčiť im hľadanie pripravila ČSOB v spolupráci s www.profesia.sk zoznam ponúk brigád, stáži alebo práce pre absolventov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

To, že sa študentovi hneď nepodarí získať brigádu alebo stáž podľa predstáv, ešte neznamená, že by mal zostať radšej doma. „Hoci na prvý pohľad ešte nejde o „dream job“, aj takáto brigáda môže uľahčiť cestu k nemu. Brigádnik totiž získa potrebné pracovné návyky. Navyše, aj na prvý pohľad nesúvisiaca pracovná náplň ho môže posunúť ďalej. Napríklad brigáda v oblasti podporných a administratívnych prác môže zlepšiť komunikačné a organizačné schopnosti brigádnika. Pri rutinných úlohách sa naučí koncentrovať, či dokonca zjednodušovať procesy, ktoré vykonáva." vysvetľuje Dobiaš.

Zdá sa, že dobre napísaný životopis je už samozrejmosťou. Prax, s ktorou sa zamestnávatelia stretávajú, však hovorí niečo iné. Akokoľvek sú skúsenosti a prax dobré, potenciálneho zamestnávateľa odradí, ak uchádzač prípravu životopisu podcení.

„V životopise by mal tiež stručne a jasne popísať náplň absolvovaných kurzov alebo doterajších brigád a stáži. Zamestnávateľ uvíta, ak kandidát uvedie predpokladaný dátum ukončenia štúdia. Môže to byť užitočná informácia pre prípad, ak bude chcieť uchádzačovi ponúknuť trvalý pracovný pomer,“ zdôrazňuje Dobiaš.

Ako dodáva na záver, netreba sa báť ani neplatenej stáže, pretože sa študent počas nej môže naučiť viac ako na platenej brigáde. Získa totiž vysoko cenené praktické zručnosti, ale veľa sa naučí aj počas workshopov a vzdelávaní, ktoré organizuje spoločnosť.

Na webe nájdu študenti všetky rady, ako postupovať pri hľadaní si brigády, písaní životopisu alebo prvého dňa v práci. Navyše, každý, kto si otvorí do 31. mája 2017 Študentský účet FUN od ČSOB, bude zaradený do žrebovania o 50 poukážok na nákup oblečenia v hodnote 20 eur. ČSOB tak pokračuje v rozvíjaní komunikačnej platformy pre mladých „Nečum a makaj“. Odborníci z oblasti HR v ČSOB uviedli hneď niekoľko dôvodov, prečo je získavanie praxe tou lepšou cestou.