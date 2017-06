Podpora eura v Maďarsku stúpa

Články z EURO

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade. Celá správa »

Slávny Erasmov výrok znie: „Lepšie je chorobám predchádzať, ako ich liečiť.“ Po pondelkovom oznámení výrazného víťazstva proeurópskeho kandidáta E. Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách môžeme súhlasiť, že E. Macron zabránil populistickému nacionalizmu Marine Le Penovej, aby prevzal opraty v Paríži. Ale ak ide o vyliečenie francúzskych problémov, zatiaľ o tom nie sme presvedčení. Júnové voľby vo Francúzsku sú totiž pre E. Macrona len začiatkom „skutočnej“ práce. Celá správa »

Prieskumy naznačujú, že Marine Le Penová si zabezpečí miesto v druhom kole prezidentských volieb vo Francúzsku, ale v tomto kole ju pravdepodobne porazí buď François Fillon alebo Emmanuel Macron. Globálna ekonómka, Anna Stupnytska, upozorňuje, že pravdepodobnosť nečakaných výsledkov francúzskych volieb je nižšia ako v prípade amerických volieb či referenda o Brexite. Celá správa »

Na decembrovom zasadnutí sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodla predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania až do konca tohto roka. Nové podmienky sú nastavené viac v prospech problematických krajín južnej Európy. Celá správa »

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá správa »