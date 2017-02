Poisťujete firemné auto? Podľa čoho sa rozhodnúť

Pri výbere poisťovne by firma mala zvážiť to, kde podniká, ako bezpečne jazdia je zamestnanci, ale aj to ako často jazdí vozidlo do zahraničia. Veľký význam ale má aj rozsah asistenčných služieb. Hoci si ešte stále väčšina firiem na Slovensku vyberá poistenie vozidiel podľa ceny, prvoradá by mala byť kvalita služieb poisťovne.

Ak napríklad firma auto využíva aj na služobné cesty do zahraničia a stane sa tam poistná udalosť, rýchla reakcia na vzniknutú situáciu zo strany poisťovne je veľmi dôležitá.

Pri výbere poistenia firemného auta je dobré sústrediť sa na päť vecí:

1. Kvalitu služieb poisťovne

Nižšia cena poistky by nikdy nemala byť rozhodujúcim faktorom pri výbere poisťovne. Môže totiž znamenať aj zníženie kvality služieb poisťovne či pomalšej likvidácie poistnej udalosti. „Pri výbere poisťovne prihliadajte na kvalitu jej služieb. Ak totiž poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ spresňuje Peter Kundlák technický riaditeľ spoločnosti Business Lease Slovakia.

2. Vyššie krytie v zahraničí

V súčasnosti predstavuje minimálne krytie PZP sumu jeden milión eur za škody na majetku a päť miliónov eur za škody na zdraví. Ak však firma vysiela zamestnancov služobným vozidlom často do zahraničia, krytie by mala zvýšiť. Optimálne je zvoliť si čo najvyšší limit pre škody na zdraví a živote. „Dôvodom sú vyššie nároky spojené so škodami na zdraví priznávané súdmi v zahraničí a rozdielna legislatíva náhrady škody na zdraví v zahraničí,“ vysvetľuje P. Kundlák. Vzniknutá škoda sa totiž vždy likviduje podľa legislatívy krajiny v ktorej škoda nastala.

3. Zvažujte rizikovosť biznisu

Aj ak sa vašim vodičom vo firme pričasto stávajú „parkovacie“ nehody, prípadne máte skúsenosti s častým rozbitím čelného skla, vandalizmom a podobne, mali by ste zvážiť aj havarijné poistenie. Mali by ho zvážiť firmy, ktoré využívajú auto permanentne, teda je tam častejšie riziko škôd. Ide o firmy z obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s významným dopravným zaťažením.

Pri výbere poisťovne rovnako zvažujte rozsah a kvalitu asistenčných služieb. Hoci mnohé asistenciu ponúkajú, nie vždy je súčasťou základného havarijného poistenia či asistenčných služieb napríklad odtiahnutie vozidla, a to aj zo zahraničia, preplatenie nákladov v spojitosti s uskladnením vozidla políciou pri totálnej škode a podobne. Dôležité je tak vopred si to v poisťovni zistiť, aby človek nezostal nepríjemne zaskočený, že v prípade poistnej udalosti bude musieť náklady na odťah vozidla hradiť sám.

4. GAP neodmietajte

Pri výbere zohľadnite aj poistné plnenie zo strany poisťovne. Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta. Pokiaľ však dôjde k totálnej škode vozidla, napríklad ku krádeži alebo havárii auta, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje v prípade havarijného poistenia plnenie len do výšky trhovej ceny auta.

„Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne,“ upozorňuje Peter Kundlák. Trhová cena auta je tak v prípade jeho totálnej škody zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel. Môže ísť o tisícky eur.

5. Nižšia cena vďaka objemu

Napokon, lepšia cena sa dá vylobovať aj bez toho, aby ste pocítili zníženú starostlivosť. Ak máte vo vozidlovom parku viac vozidiel, vylobovať si ju môžete vďaka objemu poistenia. Pre firmy s malým vozidlovým parkom môže byť riešením práve operatívny lízing, kde výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť. Výhodnejšia cena vychádza z dostupných ziav a bonusov, ako aj veľkého objemu poistenia.

