Pojištění vkladů klesá… kvůli koruně

Slovensko vlani vykázalo historicky najnižší schodok verejných financií – 1,68 percenta. Je to lepšie ako plánovaná úroveň, no krajina už nepatrí medzi rozpočtovo zodpovednejšie. Až 12 európskych vlád totiž hospodárilo s prebytkovým, alebo vyrovnaným rozpočtom. Tvoria si tak rezervy na horšie časy, kým SR zatiaľ stále zvyšuje dlh. Celá správa »

Oboch poznám dlhé roky, kedy sa ešte ani nepoznali. Obaja majú tridsať, manželmi sú cca 7 rokov, majú veľký trojizbový byt s dvomi loggiami a dve autá. A nie sú to staré škodovky. Ráno idú do práce každý svojím autom, ale keď nešoférujú, chodia vždy spolu, napríklad aj na nákup bozkávajúc sa ako dve hrdličky. Celá správa »

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade. Celá správa »

Takmer na deň presne sa začali rok po britskom hlasovaní o brexite aj reálne rokovania o vystúpení krajiny z únie. Počas tohto času sa vymenila britská vláda a sformovala sa pozícia Britov vo vyjednávaní. Reagovala však aj ekonomika. Napríklad poklesom zahraničných investícií, či citeľným poklesom britskej libry. Na to, ako sa vplyvom brexitu vyvíja britská ekonomika, sa pozrieme v nasledujúcom článku. Celá správa »

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá správa »

Krátké správy z EURO

Vklady v bankách a družstevních záložnách jsou pojištěné. Posilující koruna ovšem může nadělat střadatelům vrásky. Od uvolnění kurzu koruny je pojištěno již přibližně o 85 tis. Kč méně… a bude hůř. Celá správa »

NBS zvýšila odhad rastu reálnych miezd pre tento rok o 0,2 bodu na 3,2 percenta. Pre budúci rok by to malo byť o desatinu bodu viac. Mzdy by po očistení o infláciu mali vzrásť o 2,8 percenta. Celá správa »

Spoločnosť Intrum Justitia zisťovala, ktoré prvky uľahčujú alebo sťažujú podnikanie v tej ktorej krajine v rámci Európy. Z výsledkov vyplýva, že najhoršie vnímaným prvkom medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi sú postoje vládnych orgánov k podnikaniu. Celá správa »

Emmanuel Macron má cestu pre zavedenie svojich sľubovaných protrhových a proeurópskych reforiem otvorenú. V parlamente získal pohodlnú väčšinu. Celá správa »

Grécko dostane ďalšiu tranžu úveru zo záchranného fondu eurozóny ESM v sume 8,5 miliardy eur. Rozhodli o tom ministri financií krajín eurozóny. Okrem toho tiež deklarovali pripravenosť prijať ďalšie kroky na zmiernenie gréckeho dlhu hneď po skončení terajšieho programu. Svoju pomoc na základe toho obnoví i Medzinárodný menový fond, ktorý oznámil, že poskytne Grécku nový záložný úver. Celá správa »