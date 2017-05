Politické kauzy D. Trumpa povzbudili záujem investorov o drahé kovy

Kým trhy sú zo zákulisných súbojov v štýle studenej vojny už značne unavené, vnímanie nestability v srdci amerických vládnych inštitúcii ani zďaleka neprajú americkému doláru a to aj s prihliadnutím na to, že ešte stále nebol predstavený túžobne očakávaný plán na obnovu infraštruktúry. „Problémy obklopujúce nového amerického prezidenta eskalujú,“ hovorí hlavný stratég Saxo Bank pre forex John Hardy. Oslabenie dolára, ktorá to vyvolalo, pomohlo páru EURUSD dostať sa nad kľúčových 1.10.

Reagoval aj pár USDJPY, keď dolárový index ako celok oslabil o 0,2 percenta. Súčasná politická situácia v USA tak posilňuje rizikový sentiment naprieč svetovými trhmi. Desaťročné americké dlhové papiere zdraželi nad úroveň 2,3 percenta. Na druhej strane oslabenia na dlhopisovom a dolárovom trhu sú dobrou správou pre vzácne kovy.

Podľa komoditného analytika Saxo Bank Oleho Hansena, zlato testuje úroveň od 1,245 až 1,255 dolár za uncu. Kĺzavý 200 dňových priemer zostáva zatiaľ na úrovni 1,247. O. Hansen konštatuje, že kým pri zlate sú kľúčovým faktorom intrigy D. Trumpa, pri striebre je to o príčinu viac. Došlo totiž k zníženiu prebytku ponuky tohto drahého kovu, čo vyzdvihlo cenu spať nad úroveň 16,83 dolára. „Striebro tak pravdepodobne má to najhoršie za sebou,“ dodáva analytik.

Podpore sa tešia aj priemyselné kovy. Železná ruda stúpla o slušných päť percent a futures na meď ju budú pravdepodobne nasledovať. Pozitívnou správou podľa O. Hansena je nedávna finančná injekcia, ktorou čínska centrálna banka spomalila nastúpenú politiku uťahovania kohútikov. Niekde medzitým sa nachádzajú obavy a nádeje z Trumpovho infraštruktúrneho programu, ktorý je však pravdepodobne až na konci zoznamu priorít nového prezidenta