Polovica Slovákov si vyhradí na letnú dovolenku rozpočet 600 eur

ájdu sa však aj 4 percentá takých, ktorí si za dovolenky dovolia minúť za rok aj 2 tisíc eur. Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady na tento druh oddychu platia z vlastných úspor.

Pre vyše 70 percent Slovákov je dovolenka samozrejmosťou, niektorí si ju môžu dovoliť aj viac krát počas roka. Približne štvrtina ľudí na Slovensku sa však na dovolenku nedostane vôbec, pretože na to jednoducho nemajú. Viac ako polovica opýtaných sa s výdavkami na dovolenky počas roka dokáže zmestiť do sumy 600 eur na osobu. Približne pätina má na tieto účely vyčlenený rozpočet od 200 do 400 eur.

„Všetko sa odvíja od finančných možností ľudí a rozdiely sú tam naozaj markantné. Prieskum nám ukázal, že pre štyri percentá opýtaných nie je problém minúť na dovolenky za rok aj 2 tisíc eur. Jeden zo sto Slovákov sa dokonca dostane až na sumu 4 tisíc eur,“ približuje analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.

Výdavky na poriadnu rodinnú dovolenku dokážu rozhýbať rozpočty domácnosti a zrejme aj preto mnohí Slováci dovolenkujú striedmejšie. Keby mali možnosť vybrať si medzi luxusnou a skromnejšou verziou dovolenky, dve tretiny by volili tú lacnejšiu verziu. Viac ako 70 percent ľudí v prieskume prezradilo, že dovolenky si hradia výlučne z vlastných úspor. Trinásť percent respondentov dovolenku radšej odloží a vyberie sa na ňu až vtedy, keď si na ňu našetria.

Ak si Slováci majú možnosť vybrať, či dovolenkovať v zahraničí alebo na tuzemskom pobyte, siedmi z desiatich si zvolia zahraničie. Rovnako preferujú aj dlhšie pobyty, ideálne aby to bolo najmenej 10 dní a podľa možností aj so službami all inclusive. Keď už sa vyberú do cudziny, pre tri štvrtiny je letnou voľbou číslo jeden pobyt niekde v teple, ideálne pri mori.

„Neznamená to však automaticky len vylihovanie na pláži, keďže väčšina sa vyjadrila, že uprednostňujú aktívnu dovolenku plnú zážitkov, spojenú s poznávaním nových miest a vecí. Čoraz viac ľudí aj zo Slovenska navyše cestuje do slnečných exotických lokalít aj v mesiacoch, keď je v našich zemepisných šírkach treskúca zima,“ hovorí R. Müller.

A ako je to s ubytovaním Slovákov na dovolenkách? Najväčšej obľube sa stále tešia hotely, ktoré tak pri domácich pobytoch ako aj v zahraničí uprednostňuje približne polovica opýtaných. V apartmánoch býva asi pätina dovolenkárov, bývanie v bungalovoch pripadá na jedného z desiatich. Hlavne pri pobytoch v cudzine sú však obľúbené aj kempy a čoraz viac na popularite získava aj ubytovanie v súkromí, napríklad cez Airbnb.

„Každopádne dnes už ľudia nie sú tak závislí na cestovných kanceláriách, ako tomu bolo v minulosti. Dokážu si sami vybaviť pobyt podľa vlastných predstáv, online si objednať výhodné ubytovanie alebo letenku či dojednať si zážitkovú turistiku priamo na mieste a to aj vďaka tomu, že už sa mnohí v pohode dohovoria cudzími jazykmi,“ dopĺňa R. Müller.

Všetci dovolenkujúci vedia, že zaplatiť treba nielen všetky náklady spojené s ubytovaním, cestou či stravovaním, no myslieť treba taktiež aj na ďalšie výdavky a mať teda k dispozícii aj nejaké „vreckové“. Podľa údajov z prieskumu si najviac Slovákov berie do zahraničia hotovosť vo výške od 200 do 400 eur. Približne pätina respondentov má k dispozícii raz toľko, teda až do 800 eur. Keď už príde na úhrady za darčeky pre príbuzných, jedlo v reštauráciách, za nápoje na pláži alebo za výlety, najčastejšie platia práve v hotovosti. Je však aj tretina takých, ktorí kombinujú hotovosť a platobnú kartu a ďalších 14 percent platiacich hlavne kartou.

* Prieskum v máji 2017 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s. na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 512 respondentov.