Poštová banka vlani intenzívne investovala

Rok 2016 bol pre Poštovú banku rokom príprav na premenu 23 ročnej banky na modernú univerzálnu banku a na naštartovanie jej novej stratégie – komunikačnej, vizuálnej, ale hlavne obchodnej. Banka ju predstavila v úvode roka 2017.

Na vývoj hospodárskeho výsledku Poštovej banky v minulom roku výraznejšie vplývalo viacero faktorov. Banka vlani investovala do nových rozvojových projektov, modernizácie produktov, infraštruktúry, do rozširovania pobočkovej siete a redizajnu súčasných predajných miest. Napriek tomu dosiahla Poštová banka zisk po zdanení na úrovni 49,3 milióna eur. V medziročnom porovnaní to bolo očakávané zníženie.

„Správnosť nastavenia novej stratégie Poštovej banky sa nám potvrdzuje každým dňom. Plánovali sme, že nasmerovanie do novej éry, rovnako ako modernizácia produktov a služieb sa odzrkadlia v krátkodobom poklese hospodárskych výsledkov banky v minulom a v tomto roku,“ hovorí Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky.

Dôležitým faktorom pre hospodársky výsledok boli aj pretrvávajúce nízke úrokové sadzby na trhu a silné konkurenčné prostredie. Čisté úrokové výnosy banky klesli medziročne o 11,6 percenta na 163,7 milióna eur. Bilančná suma banky narástla na 4,3 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,9 percenta.

Úvery klientom dosiahli celkový objem dve mld. eur a vklady klientov 3,6 mld. eur. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast v úveroch o 4,3 percenta a vkladoch o 1,9 percenta. Pozitívna zmena nastala aj v ukazovateli kapitálovej primeranosti Tier I, ktorá vzrástol zo 17 percent na 17,4 percent.

Desiateho januára 2017 odštartovala Poštová banka komplexnú novú stratégiu, celkový nový koncept pobočkovej siete a začala prinášať nové produkty či služby. V januári banka otvorila novú pobočku v Senici a ďalšie sú v pláne. Pokračovať bude aj v redizajne existujúcej pobočkovej siete a v skvalitňovaní servisu a prinášaní nových produktov. Nová stratégia Poštovej banky je výsledkom jej celkovej premeny, ktorá sa začala po prebratí banky novým akcionárom v roku 2015 a ukončí sa v roku 2020.