Poštová banka mení svoj biznis model. Chce osloviť novú cieľovú skupinu

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu.

Poštová banka sa chce po novom popri tradičnej cieľovej skupine zameriavať aj na klientov v strednej vrstve a vo väčších mestách. Ďalšou novou cieľovou skupinou sú malí a strední podnikatelia. Cieľom banky je do roku 2020 zdvojnásobiť počet aktívnych klientov. „Plánujeme výrazný organický rast a pozeráme sa aj po možných akvizíciách a spoluprácach,“ naznačuje A. Zaťko. Poštová banka je dnes s objemom aktív 6,5 miliardy eur piatou najväčšou bankou na trhu.

Lákavé hypotéky

S cieľom osloviť nových klientov banka mení svoje produktové portfólio. Pravdepodobne tou najzávažnejšou zmenou bude poskytovanie hypoték. Na trhu sa o tom špekuluje už dlhšie, ani v súčasnosti však banka presný termín spustenia predaja úverov na bývanie neoznámila. Naše rozhodnutie nevstúpiť do konkurenčného boja a vyčkať, kým úrokové sadzby pri úveroch na bývanie nájdu svoje dno, sa ukázalo ako správne. Poskytovanie hypoték spustíme v priebehu tohto roka, naznačil A. Zaťko.

Zmenami si prešli aj existujúce produkty. Úročenie vkladov patrilo v Poštovej banke medzi najvyššie na trhu. Došlo však k poklesu, čo umožnilo banka znížiť cenu aj pri spotrebných úveroch. „Úročením sme sa tak stali dostupní a konkurencieschopní aj pre náročnejšiu mladú generáciu,“ hovorí riaditeľ. Dodáva, že banka zmenila skóringový model pri schvaľovaní úverov, ako aj výšku marží.

Medzi ťažiskové produkty Poštovej banky dnes patrí Dobrý účet. Za sumu štyri eurá mesačne poskytuje od januára štyri platobné karty, „čo je výhodné pre viacčlenné rodiny“. Ďalej neobmedzený počet prijatých platieb a príkazov cez internet banking, výbery z bankomatov banky a sms správy o zostatku na účte. Pre seniorov banka i naďalej poskytuje ako jediná na trhu možnosť doručovania dôchodku Slovenskou poštou domov.

Poštová banka je ešte stále jedinou relevantnou bankou, ktorej klienti nemajú k dispozícií mobilnú aplikáciu. Zmena by však mala nastať vo februári, keď by mala byť k dispozícii tak pre Android ako iOS. Zo štatistík Poštovej banky vyplýva, že traja zo štyroch ľudí požadujú pri kontakte s bankou mobilnú aplikáciu „Preto, ak sme chceli byť bankou užitočnou pre všetkých, museli sme vyvinúť našu aplikáciu pre pohodlné využívanie bankových služieb v mobile,“ približuje A. Zaťko.

Najviac obchodných miest

Klienti Poštovej banky sa k jej službám dnes dostanú na takmer 1 600 kontaktných miestach. Drvivú väčšinu z nich tvorí pobočková sieť Slovenskej pošty, s ktorou má finančný ústav dlhodobú spoluprácu. Poštová banka ťaží so spojenectva s poštou. „Je to vzájomne výhodný model. Keď pošta prichádza o tržby pre pokles zásielok, vynahradiť jej to môže spolupráca s bankou,“ vysveteľuje A. Zaťko. Na predaj jej produktov banky bude vyškolených 15 tisíc pracovníkov pošty, ktorí prejavili záujem a ochotu predávať bankové produkty.

Na poštách však je možné využívať len jednoduchšie služby. Zložitejšie produkty chce banka predávať cez vlastné pobočky, ktorých je dnes 45. Do dvoch rokov by mal ich počet vzrásť o dve desiatky. Budú sa otvárať najmä v okresných mestách. V prvej fáze pribudne Žilina, Prešov a Košice. Bratislava je podľa šéfa banky už pokrytá dostatočne. „Nechceme ísť do miest, kde to z konkurenčného hľadiska nemá veľký význam,“ konštatuje riaditeľ.

Všetky pobočky okrem toho čoskoro prejdú rebrandingom exteriéru a interiéru. Postupne prejdú redizajnom aj akvizičné pracoviská na poštách a bankomaty, rovnako ako aj dcérske spoločnosti banky.

Realistická marketingová komunikácia

Prvou a najviditeľnejšou zmenou rebrandigu Slovenskej pošty je jej nové logo. Predstavuje ho kruh, ktorý má symbolizovať jednoduchosť a všestrannosť banky. „Cieľom Poštovej banky je byť užitočnou pre všetkých svojich klientov. A to zobrazuje aj jej nové logo. Banka je stredobodom kruhu, v ktorom má rovnako blízko ku každému klientovi,“ vysvetľuje A. Zaťko.

Nové logo vymenilo doterajší dlho používaný žlto–modrý štvorec s poštárskou trúbkou. Tá zostane súčasťou loga na poštách, no na pobočkách a v marketingových materiáloch sa už objavovať nebude.

Na výbere oranžovej farby loga sa podieľali zamestnanci banky. Mohli si zvoliť z niekoľkých farebných variant, pričom ten oranžový jasne vyhral. „Na konzervatívnom modro-zelenom bankovom trhu bude oranžová príjemným závanom nového a moderného vizuálu. Ten presne vystihuje to, aká bude nová Poštová banka – svieža, moderná, ale stále slovenská,“ vysvetľuje A. Zaťko.

Mení sa aj marketingová komunikácia banky. V spotoch a vizuáloch nebudú účinkovať herci alebo hrané situácií a emócie. Vo všetkých formátoch sa ľuďom budú prihovárať neherci. „Na to, aby sme sa priblížili klientom musíme hovoriť rovnakou rečou ako oni. Preto sme prišli s inou komunikáciou, v ktorej hovoria ľudia k ľuďom. Zdieľajú svoje každodenné radosti, starosti a sny,“ dodáva A. Zaťko.

Najnovší reklamný spot natáčal štrnásťčlenný štáb deväť dní po celom Slovensku. Vystupovalo v ňom deväťdesiat náhodne oslovených ľudí. Autorom konceptu je režisér Kal Karman, ktorý robil predtým reklamy pre známe značky ako je napríklad Gucci, Armani či Nivea. Spolupracoval tiež so zvučnými menami Hollywoodu, napríklad so Stevenom Spielbergom na filme Zachráňte vojaka Ryana.