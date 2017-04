Pozeráme sa už pri hypotekárnych úrokoch na samé dno?

Banky zas a znova prerábajú svoje reklamy a dôvodom nie je nič iné ako ďalšie zmeny hypotekárnych sadzieb. Úrokové sadzby pod jedným už nie sú žiadnym prvoaprílovým žartom, ale reálne dosiahnutou métou v histórii hypoték. Áno, je pravdou, že pri reálnom hodnotení výhodnosti hypoték treba brať do úvahy aj ďalšie, naviazané produkty, faktom ale zostáva, že úroky pravdepodobne už dosiahli svoje dno.

Pre pochopenie súčasnej situácie a vytvorenie si predstavy o budúcom vývoji sa musíme vrátiť trochu do histórie a pozrieť sa, ako aktuálny stav vznikol.

Už niekoľko rokov

Trend znižovania úrokov a rastu záujmu o úvery na bývanie máme na Slovensku už niekoľko rokov. Výrazným medzníkom však bola regulácia refinancovania úverov v marci minulého roku. Klienti zrazu mohli preniesť svoje hypotéky do iných bánk za oveľa výhodnejších podmienok. Niektoré bankové domy už mali skúsenosti s obdobnou reguláciou z iných krajín, a tak mali jasnú predstavu o tom, čo treba spraviť, aby z toho vyťažili čo najviac. Prostriedkom nebolo nič iné, ako zníženie úrokových sadzieb. Banky taktiež pochopili, že klientov nemôžu brať ako čísla a ak chcú uspieť, musia ku klientom začať pristupovať individuálnejšie.

Mediálna pozornosť venovaná regulácii a pribúdajúce reklamy finančných inštitúcií nenechali na seba dlho čakať a očakávaný záujem verejnosti sa dostavil. Dôsledkom však bolo nielen množstvo refinancovaných úverov, ale aj zvýšený dopyt po nových úveroch na kúpu nehnuteľnosti. Lacná hypotéka v kombinácii s dostupnou cenou nehnuteľností pre klienta totiž znamenali zaujímavo nižšie náklady na bývanie ako prenájom. To prilákalo bežných klientov aj investorov a objemy poskytnutých úverov rástli každým mesiacom. V druhej polovici roka navyše tento trend ešte zintenzívnel, objavili sa totiž prvé informácie o plánovanej regulácii NBS súvisiacej so sprísnením kritérií poskytovania hypoték.

Nové pravidlá

Pravidlá sa naozaj sprísnili. Kým koncom roka vedeli banky klientovi s mesačným príjmom tisíc eur v čistom, poskytnúť hypotéku aj v hodnote aj 100 tisíc eur, v polovici februára to bolo už o 15 tisíc menej. Viaceré banky tiež pristúpili k úprave svojich modelov smerom k fixnému obmedzeniu LTV (loan to value – objem úveru k hodnote zabezpečenia) alebo k zvýšeniu prirážky k úrokovej sadzbe pri úveroch nad 80% LTV.

Faktom je, že 100 percentnú hypotéku je v dnešnej dobe možné získať relatívne ťažko. Banky sú ochotné poskytovať ich len najbonitnejšej skupine klientov, ktorá ich paradoxne väčšinou nepotrebuje.

Kritériá sa budú postupne ešte viac sprísňovať, takže aj ľudia, ktorí vlastné zdroje na kúpu nehnuteľností nemajú, to chcú riešiť čím skôr. Banky síce vedia poskytnúť rôzne zvýhodnené spotrebné úvery na dofinancovanie chýbajúcej časti kúpnej ceny, ale pri dĺžke splácania osem rokov sa mnoho klientov dostane s výškou splátok za hranice svojich možností.

Vzniknutú medzeru na trhu veľmi šikovne a pohotovo využili stavebné sporiteľne. S úrokom do päť percent a dĺžkou splácania 15–20 rokov priniesli klientom akceptovateľnú alternatívu. Výsledkom regulácie tak je fakt, že cenou za krajšie štatistiky centrálnej banky, je drahšie bývanie pre ľudí.

Ideálne podmienky

Mnohé banky dnes pri hypotékach fungujú s oveľa nižšími maržami, ako boli zvyknuté. Môžu si ich dovoliť najmä vďaka vysokým objemom poskytovaných úverov. Kým konkurenčný boj tlačí úroky stále nižšie, nie je dôvod, aby sa na tom niečo zmenilo. Aspoň dovtedy, kým bude dopyt po nehnuteľnostiach na tak vysokej úrovni ako dnes.

Ceny nehnuteľností však počas uplynulého roka značne vzrástli. Dôsledkom toho skôr, či neskôr bude zníženie dopytu po bývaní. Menej nehnuteľností bude potom znamenať menej poskytovaných hypoték a bude len otázkou času, kedy budú banky nútené svoje marže začať zvyšovať.

Netreba však na druhej strane vidieť všetko čierne. Hypotekárny boom sa síce možno o pár mesiacov skončí, no jeho vyvrcholenie dnes prináša mnohým ľuďom možnosť získať hypotéku s podmienkami, ktoré sa tak skoro opakovať nebudú.