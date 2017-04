Pozitívne hodnotenie od Mária Draghi-ho

OPEC sa už tretí mesiac plní novembrovú dohodu o znížení produkcie. Je to však najmä zásluhou Saudskej Arábie, ktorá kompenzuje horšiu disciplínu ostatných krajín kartelu. Bez nej by dohodu nebolo možné dodržať. Má však postrannú motiváciu – blížiace sa IPO národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »

ČNB opustila závazek nenechat korunu posílit nad hladinu 27 za jedno euro. Což se čekalo a bankovní rada tak učinila v době, kterou ohlásila. Nyní na českou měnu působí již jenom tržní síly. I když… Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Obchodný deň začal v krajine vychádzajúceho slnka v Japonsku vyhlásením spotrebiteľskej spokojnosti, ktorý oproti očakávaniam dopadol o niečo lepšie ako očakávali analytici na hodnote 43.9 bodu. Čínsky Caixin PMI za sektor služieb skončil o 1 celý bod horšie ako očakávali analytici na súčasnej hodnote 52.2 bodu. Celá správa »

Česká národná banka (ČNB) dnes ukončila svoj kurzový záväzok, ktorým od novembra 2013 udržiavala českú korunu na slabších úrovniach oproti euru. Znamená to, že ČNB už nebude intervenovať, aby udržala korunu nad hranicou 27 EURCZK. Celá správa »

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli. Celá správa »