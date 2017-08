Pozor na přepojištění životního pojištění!

Přepojišťování, vypovídání a stále často omývané spojení „to musíme vypovědět“. Na co se soustředit u životního pojištění a co sledovat u poradce, který vám chce vypovědět smlouvu?

Důležitá není cena ani pojistné částky, důležité je to, co se skrývá za pojistnou částkou a za konečnou cenou. Sám z vlastní praxe se setkávám s klienty, kteří ani nevědí co mají pojištěné či proč to mají pojištěné.

Nejdůležitější vnitřní prvky životního a úrazového pojištění

Výluky

Výluky jsou ve vnitřních podmínkách každého pojištění. Některé pojišťovny neplní v případě nemoci, smrti či invalidity, když za vznikem stála vrozená vada. Většina pojišťoven neplní ani následky či stejné onemocnění, které vzniklo před počátek vzniku pojištění. Další důležité výluky jsou při těhotenství.

