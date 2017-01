Přebytek rozpočtu rozdat na důchody? Ne!

Minulý rok sa slovenskej ekonomike darilo celkom dobre, aj keď rast oproti predchádzajúcemu roku spomalil. V predchádzajúcom roku rástla ekonomika o 3,8 percenta, a to najmä pre výraznú podporu EÚ fondov. Očakáva sa, že priemer za minulý rok by mohol byť 3,3 percenta. Celá správa »

Prefarbia Francúzsko a Nemecko mapu Európy? Rok 2017 sa bude niesť aj v znamení krutého omylu: členovia kartelu OPEC a ďalší producenti v dohodách o znížení ťažby s cieľom zvýšiť ceny totiž vo veľkej horlivosti zabudli na starú mamu. Nič to zato, mladé krásavice uprednostňujú diamant pred manželstvom a sexom. Celá správa »

„V živote existujú dva druhy problémov. Politické, ktoré sú neriešiteľné a ekonomické, ktoré sú nepochopiteľné,“ vyhlásil Sir Alec Douglas-Home, ktorý v 60. rokoch minulého storočia krátko zastával funkciu britského premiéra. Nepovedal to zle. Celá správa »

Státní rozpočet České republiky skončil rekordním přebytkem. A volební rok nahrává porcování medvěda. Jak naložit s přebytkem rozpočtu? Rozhodně ho nerozdat např. v důchodech! Celá správa »

Česká koruna je aktuálne pod veľkým tlakom. Investori z celého sveta sa snažia využiť blížiaci sa koniec intervencií a následné skokové posilnenie koruny o niekoľko percent. Celá správa »

Inflace dosáhla v prosinci dvouprocentního cíle vytyčeného Českou národní bankou (ČNB). Kolečka ČNB se dala do pohybu rychleji, než sama centrální banka předpokládala. Dosažení cíle však ještě nemusí znamenat okamžité opuštění kurzového závazku. Kdy skončí intervence a kam zamíří kurz koruny? Celá správa »

Sociálna poisťovňa má za sebou úspešný rok. Plán výberu poistného sa je podarilo naplniť na 103,6 percenta, čo v peňažnom vyjadrení znamená príjmy vyššie o 244 mil. eur. Celá správa »

Kým miera nezamestnanosti na Slovensku predstavuje rovných deväť percent, v eurozóne je to 9,8 percenta. Pozitívna informácia, no i napriek tomu to nie je dôvod na optimizmus. Nezamestnanosť v susednom Česku totiž predstavuje len 3,7 percenta. Vysoké európske čísla ťahajú nahor krajiny ako Grécko a Španielsko. Celá správa »