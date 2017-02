Předčasný důchod může snížit penzi až o třetinu

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Občané s vyššími příjmy však mají v takovém případě státní důchod nižší o třetinu oproti případu, kdy by odešli do řádného důchodu.

Předčasný důchod je nižší než řádný důchod z důvodu krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a z důvodu nižšího počtu odpracovaných let než v případě práce až do dosažení řádného důchodového věku. Výši státního důchodu totiž neovlivňují pouze dosahované příjmy, ale i získaná doba pojištění. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je krácení důchodu poměrně vysoké. Příliš brzký odchod do předčasného důchodu znamená velký pokles státního důchodu.

Rozdílné krácení důchodu

Krácení je přitom rozdílně vysoké. Za období prvních 360 kalendářních dní dosahuje 0,9 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní, za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne potom 1,2 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní a od 721. kalendářního dne 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní.

Praktický příklad

Pan Borský se narodil 2. 2. 1957. Řádný důchodový věk pana Borského je tedy 63 let a 8 měsíců, stejně jako všech mužů narozených v roce 1957. Do řádného starobního důchodu může pan Borský odejít tedy 2. 10. 2020. Do předčasného důchodu může pan Borský odejít nejdříve v 60 letech, tedy 2. 2. 2017. Vypočítáme si měsíční důchod pana Borského dle legislativy roku 2017 při volbě předčasného důchodu od 2. 2. 2017 a při odchodu do řádného důchodu. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky pana Borského bude v obou případech 65 000 Kč.

