Predmetom sporu je vysoký obchodný prebytok Nemecka

Prvé stretnutie Donalda Trumpa a Angely Merkelovej skončila fiaskom. Americký prezident odmietol nemeckej kancelárke podať ruku a tá po návšteve vyhlásila, že Európa sa na USA viac nemôže spoliehať. Predmetom sporu medzi oboma veľmocami je vysoký obchodný prebytok Nemecka. Ten vlani dosiahol 8,3 percenta HDP. Jedným z dôvodov, pre ktorý sa krajine darí, je aj nefunkčná eurozóna a podhodnotený kurz eura.

Nemecko v posledných rokoch vytvára vysoké prebytky na bežnom účte platobnej bilancie, ktorým sa dostáva čoraz viac pozornosti. Makroekonomickú nerovnováhu kritizujú predstavitelia popredných globálnych ekonomík, avšak v tejto kritike Nemecko vidí skôr závisť konkurentov než ekonomickú nerovnováhu.

Čaro nemeckého obchodného prebytku

Bežný účet platobnej bilancie zachytáva vývoz a dovoz tovarov a služieb z a do krajiny. Ďalej tiež zachytáva príjmy tuzemcov zo zamestnania v zahraničí a cudzincov zo zamestnania v tuzemsku, zároveň tiež dôchodky (napr. zisky či dividendy) z kapitálu vo vlastníctve domácich, ktoré sú započítané v zahraničí a dôchodky vo vlastníctve zahraničných subjektov, ktoré sú započítané v domácej ekonomike .

Nemecký prebytok bežného účtu sa vyšplhal na 8,3 percenta HDP. Všeobecne možno konštatovať, že krajiny s prebytkom na bežnom účte usporia viac, než minú. Dôvodom, prečo Nemecko dosahuje takto vysoký prebytok je niekoľko. Jedným z nich je skutočnosť, že k vytváraniu týchto nerovnováh prispieva súčasné fungovanie eurozóny. V prípade ekonomiky, v ktorej platí kompenzačný mechanizmus, by mal prebytok bežného účtu za následok tlak na posilňovanie meny, čo by viedlo k nárastu importu a poklesu exportu a postupnému vyrovnanie bežného účtu. Pre menovú úniu však tieto obvyklé mechanizmy nefungujú.

Rovnaký problém, no z druhého pohľadu

Ak by sme však predpokladali, že eurozóna by neexistovala a Nemecko by malo svoju vlastnú menu, dochádzalo by v posledných rokoch pravdepodobne k jej výraznému posilňovaniu. No v skutočnosti je aktuálny kurz eura pre Nemecko stále podhodnotený a to ešte viac podporuje jeho ekonomickú aktivitu.

Ide o rovnaký problém, ktorý už niekoľko rokov rieši Grécko, avšak z opačného pohľadu. Pre Grécko je aktuálne euro nadhodnotené a potrebovalo by naopak slabšiu menu, aby tak mohlo naštartovať svoj ekonomický rast. Bez schopnosti jednotlivých krajín ovplyvňovať menový kurz môže vznikať takýchto ekonomických nerovnováh čoraz viac. Je možné, že bude musieť zasahovať ECB.

Na skutočnosť, že konkurencieschopnosť Nemecka pramenní čiastočne z nefunkčnosti eurozóny upozornil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. S kritikou nemeckých obchodných prebytkov sa k nemu pred časom pripojil aj prezident USA Donald Trump.

Kritika zo zahraničia

Hlavní predstavitelia dvoch najväčších ekonomík eurozóny, teda francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová, sa v spôsobe riešenia obchodných prebytkov Nemecka názorovo rozchádzajú. No obaja čiastočne súhlasia s tým, že súčasný obchodný prebytok je skutočne príliš vysoký.

Francúzsky prezident si uvedomuje rozdielnu ekonomickú situáciu medzi jednotlivými štátmi eurozóny, pričom po Nemecku požaduje, aby začalo svoje úspory (darom) smerovať na juh Európy. Podľa nemeckého ministra financií Wolfgang Schäubleho, by však tento krok museli podporiť nemeckí voliči. Inými slovami, tento krok by v Nemecku určite neprešiel.

Nemecké obchodné prebytky kritizuje aj Donald Trump, ktorému prekáža najmä vývoz nemeckých áut do USA, čomu výrazne nahráva slabšie euro. Avšak USA nepotrebujú riešiť nefunkčnosť eurozóny, ale svoje vlastné záujmy. Pripravujú preto zavedenia cla na nemecký dovoz automobilov vo výške 20 percent.

Nemecko tiež vníma svoje obchodné prebytky ako veľmi vysoké, avšak o možnosti priamej podpory južného krídla eurozóny neuvažuje. Ponúka sa tak možnosť navýšiť verejné výdavky do vojenských zákaziek či infraštruktúry, z čoho by mohli partneri zo zahraničia profitovať.

Vojenské zákazky sú však dlhodobým procesom a navyšovať výdavky do infraštruktúry pri dobrej ekonomickej situácii by nemuselo byť príliš efektívne. Ponúka sa možnosť využiť makroekonomickú výhodu pri politických rokovaniach, kedy by Nemecko za finančnú podporu požadovalo od ostatných krajín rôzne ústupky.

Ak Nemecko nevypočuje svojich kritikov a nezačne výrazne dotovať južné štáty eurozóny, hrozí, že tieto rozdielne štáty nemôžu byť v rovnakej menovej únii. Solidarita nemeckých občanov a politikov stále klesá, nie je teda veľmi pravdepodobné, že by finančná podpora bola v dohľadne. K riešeniu by asi bolo treba menej nárekov od predstaviteľov globálnych ekonomických konkurentov v médiách, a viac zmysluplných ekonomických argumentov na rokovacom stole.