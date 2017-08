Prehľad trhov 28. 8. 2017

ZAUJALO NÁS

Bankári sa zbavujú akcií svojich spoločností

Šéfovia a členovia výborov amerických spoločností v šiestich najväčších amerických bankách v tomto roku predávali akcie svojich spoločností, vyplýva to z analýzy Financial Times na základe údajov agentúry Bloomberg. Insideri z bánk ako JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs a Morgan Stanley predali na trhu 9,32 milióna akcií od začiatku roku. Predaje insiderov tak prekonali ich nákupy v pomere 14 ku 1. V minulom roku pri tom insideri bánk JPMorgan, Citigroup a Bank of America kúpili viac akcií ako ich predali.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.