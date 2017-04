Prezident podpísal novelu zákona o dôchodkovom sporení

Podľa novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú už podpísal aj prezident Andrej Kiska, sa zvýši dostupnosť hotovostného výberu z dôchodkových úspor po dovŕšení dôchodkového veku. Zníži sa totiž hranica tzv. programového výberu, teda sumy mesačného dôchodku, od ktorej si sporitelia môžu nechať zvyšok vyplatiť formou hotovosti.

K zmene došlo pod vplyvom nového politického zloženia vládnej exekutívy. Predchádzajúca jednofarebná vláda znižovať hranicu pre programový výber nechcela. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je teraz presvedčené, že novela významne prispeje k zatraktívneniu dvojpilierového dôchodkového systému.

Jedinou z podmienkou pre programový výber je, že súčet súm všetkých dôchodkových dávok, teda tak z prvého piliera, prípadne z výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny ako aj sumy doživotného dôchodku z druhého piliera, bude vyšší, ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur. Túto tzv. referenčnú sumu bude zverejňovať Sociálna poisťovňa.

Minulý rok malo na programový výber nárok 16 percent sporiteľov v druhom pilieri v dôchodkovom veku. Ministerstvo práce očakáva, že po zmene by to mohla až približne polovica sporiteľov. Zmeny pri programovom výbere začnú platiť od 1. februára 2018.

Ďalšou zmenou, ktorú prinesie novela je to, že sporitelia sa aj po dosiahnutí veku 52 rokov budú môcť rozhodnúť, do akých fondov chcú investovať ich dobrovoľné príspevky. Doteraz sa ich vklady po dosiahnutí tohto veku povinne presúvali do garantovaných dlhopisových fondov, ktoré prinášajú rádovo nižšiu výkonnosť. Cieľom zákonodarcov je, aby dobrovoľné príspevky tomuto režimu nepodliehali. Má to byť motiváciou, aby si sporitelia mohli zhodnocovať svoje dobrovoľné príspevky bez obmedzení.