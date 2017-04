Príčinou vysokého výskytu rakoviny je slabá prevencia

Na rakovinu zomiera v Európe ročne 1,3 milióna ľudí. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou. V roku 2013 to bolo na 100-tisíc obyvateľov 327 prípadov, pričom európsky priemer predstavuje 265 úmrtí. Horšia situácia je už len v Maďarsku a Chorvátsku. Naopak, najzdravšie sa z tohto pohľadu žije na Cypre, vo Fínsku alebo Švédsku. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

Za týmito, pre Slovákov nepriaznivými, číslami stojí nesprávny životný štýl (napr. málo pohybu či nevhodný jedálny lístok), ale aj menej kvalitná zdravotná starostlivosť. Napriek tomu, že Slovensko dáva na ňu z verejných zdrojov podiel HDP porovnateľný s priemerom Európy, podľa štatistík OECD sa pri viacerých civilizačných ochoreniach nachádzame medzi najhoršími krajinami Európy.

Nízka prevencia znamená vysoký výskyt chorôb

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou prevenciou rakoviny krčka maternice. Preventívne vyšetrenie absolvuje menej než polovica žien, kým v susednom Rakúsku je to vyše 80 %. A to sme pritom za uplynulú dekádu urobili značný pokrok. Ešte v roku 2004 nám patrilo s 25 % bezkonkurenčne posledné miesto v únii. Toto ochorenie je pritom osudné pre veľký počet slovenských žien. Európsky priemer v úmrtnosti prekonávame o viac ako dvojnásobok, čím sme štvrtou najhoršou krajinou v únii. Očkovať sa proti vírusu, ktorý môže spôsobiť rakovinu, je pritom možné i v dospelosti, no máloktorá žena túto možnosť využíva.

Na Slovensku je slabá aj prevencia voči rakovine prsníka. Mamografické vyšetrenie absolvuje iba 23 % žien, kým európsky priemer je až 63 %. Nízka prevencia sa následne prejavuje vo vysokej úmrtnosti. Ročne na rakovinu prsníka u nás zomiera zhruba tisíc žien, čo je na počet obyvateľov takmer najviac v Európe. Zle to pre Slovensko vyzerá i pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a konečníka. Po Maďarsku sme najviac postihnutou európskou krajinou.

Ako zmierniť dôsledky?

Hoci účinnú liečbu na rakovinu zatiaľ ľudstvo nepozná, zmierniť sa dá aspoň priebeh ochorenia, v niektorých prípadoch lekári vedia predĺžiť pacientom život. Životné poisťovne dokážu zasa zmierniť finančné dopady na pacienta a jeho rodinu. Poisťovne väčšinou kryjú rakovinu prostredníctvom pripoistenia kritických chorôb, no niektoré majú aj samostatné produkty vytvorené len na krytie rakoviny.

„Táto choroba si nevyberá, môže sa týkať nás všetkých. Špeciálne pripoistene by preto malo byť súčasťou finančnej výbavy každého zodpovedného človeka,“ pripomína generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne Peter Brudňák. „Predstavte si mladého človeka v produktívnom veku, ktorý si už založil rodinu a spláca hypotéku. V prípade, že ho postihne závažné ochorenie, môže to mať veľmi nepríjemné finančné následky na jeho životného partnera i deti. Človek síce dostane nemocenskú dávku, ale tá sa len približne pohybuje vo výške polovice príjmu. A ak mu aj Sociálna poisťovňa prizná invaliditu, priemerný dôchodok pri úplnej invalidite predstavuje niečo viac ako 350 €. Pre celú rodinu to môže mať skutočne zničujúce následky,“ dodáva P. Brudňák.

Pri výbere poistenia a poisťovne teda treba zohľadňovať aj to, do akej miery kryje riziko výskytu rakoviny. Rôzne poisťovne majú vo svojom produktovom portfóliu rozličné typy pripoistení zahŕňajúce finančnú ochranu voči tejto chorobe.

Základné fakty o nádorových ochoreniach na Slovensku:

Na rakovinu ročne zomiera zhruba 17-tisíc Slovákov.

Najviac úmrtí je v Nitrianskom kraji – mužov (352) aj žien (260) na 100-tisíc obyvateľov.

Zhubné nádory sú 2. najčastejšou príčinou úmrtí, hneď po chorobách obehovej sústavy.

Najčastejšou formou rakoviny u mužov sú nádorové ochorenia pľúc, rakovina prostaty a hrubého čreva.

U žien je poradie nasledovné: najčastejšie sa vyskytuje rakovina prsníka, nasledujú nádory pľúc a hrubého čreva.