Príjmová hranica hypotéky pre mladých klesne od júna o 120 eur

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Krátké správy z Banky

Hypotéku pre mladých bude môcť od júna získať menej ľudí. Maximálny zárobok, pri ktorom ju bude možné získať, klesne od zo súčasných 1287 eur na 1170 eur. Celá správa »

V piatok 2. júna definitívne skončila svoju činnosť online banka Zuno. Všetky práva z nesplatených klientskych úverov, ako i povinnosti pri vkladoch za ňu prebrala Tatra banka. Celá správa »

Na slovenský bankový trh prichádza nová online banka, ktorá okrem bežných bankových služieb ponúkne inteligentnú nadstavbu vychádzajúcu z big data. Celá správa »

Slovenská dcéra talianskej bankovej skupiny Intesa SanPaolo – VÚB banka je najväčšou zahraničnou bankou tejto skupiny v regióne strednej a východnej Európy. Celá správa »

Akcionári spoločností Sberbank Slovensko, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s. rozhodli na svojich mimoriadnych valných zhromaždeniach o zlúčení obidvoch bánk k 1. 8. 2017 s tým, že nástupníckou spoločnosťou bude Prima banka Slovensko, a.s. V nadväznosti na rozhodnutie akcionárov podpísali obidve banky Zmluvu o zlúčení a predchádzajúci súhlas so zlúčením vydala aj Národná banka Slovenska. Celá správa »

