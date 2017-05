Problémy podnikateľov s e-schránkami môže vyriešiť startup Zelená pošta

Od 1. júla majú všetky právnické osoby povinnosť aktivovať si štátnu elektronickú schránku. Od tohto dátumu bude totiž všetka ich komunikácia s úradmi prebiehať elektronicky. Systém, ktorý by mal mnohé uľahčiť, však môže vo výsledku ľuďom život naopak skomplikovať.

Aby si totiž štatutár dokázal e-schránku aktivovať potrebuje k tomu občiansky preukaz (OP) s čipom a tromi číselnými prístupovými kódmi. Potrebuje tiež elektronickú čítačku a do svojho počítača si musí nainštalovať až tri softvérové programy (ovládač na čítačku OP, program na komunikáciu s čítačkou a OP a program na elektronické podpisovanie správ).

Na to, aby si človek konto dokázal prostredníctvom OP aktivovať, potrebuje vlastniť nový elektronický OP. V prípade vlastníctva starého tak bude musieť podstúpiť ďalší krok, a to jeho výmenu za nový – elektronický s čipom a bezpečnostným kódom BOK. Nevyhnutná je teda cesta na najbližšie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru.

Startup Zelená pošta sa rozhodla tieto povinnosti obísť a spraviť aktiváciu a prijímanie správ doručených do e-schránky užívateľsky prijateľnejšími.

“Po vlastných skúsenostiach s ergonómiou a používateľským komfortom štátnej elektronickej schránky a celého procesu aktivácie a používania sme hľadali a našli riešenie ako jednoduchšie sprístupniť správy prijaté do elektronickej schránky,” uviedol CEO Zelenej pošty Adrián Csuba.

Človek tak nepotrebuje pre prijímanie správ doručených do e-schránky ani jednu z vyššie menovaných vecí.

Stačí, keď sa zaregistruje na stránke Zelenej pošty a stiahne si splnomocnenie, ktoré pred notárom podpíše a pošle späť poštou. Následne obdrží notifikačný email o aktivácii. Potom bude prijímať správy doručené do štátnej elektronickej schránky do schránky na Zelenej pošte. Dokumenty a správy, ktoré firma do e-schránke dostane, nájde vždy automaticky vo svojom konte u tohto startupu.

Nevýhodou však je, že v takom prípade nebude môcť využívať žiadnu z funcionalít elektronickej verejnej správy portálu slovensko.sk. Ide napríklad o zmeny v živnostenskom alebo obchodnom registri, ktoré sa dajú touto formou urobiť podstatne lacnejšie.