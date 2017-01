Producenti ropy sú spokojní s napĺňaním dohody o obmedzení ťažby

Dohoda producentov ropy o znížení ťažby sa začala napĺňať. Štáty združené v organizácii OPEC a ako aj niektoré krajiny mimo kartelu sa v novembri dohodli na obmedzení produkcie. Aktuálne ministri energeticky zúčastnených krajín konštatovali na zasadnutí vo Viedni spokojnosť s napĺňaním programu.

Ministri uviedli, že z očakávanej redukcie v hodnote takmer 1,8 milióna barelov ropy denne bolo z trhu stiahnutých už 1,5 milióna barelov denne. Do konca januára by toto číslo malo vyskočiť na 1,7 milióna barelov denne. Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih dodal, že už vo februári by dohoda mala byť naplnená na sto percent.

Výnimku z dohody dostali Nigéria a Líbya, ktoré v minulých rokoch zaznamenali veľký prepad produkcie. Okrem 11 krajín z OPEC dohodu podpísalo aj 11 štátov mimo ropného kartelu.