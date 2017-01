Prognózy pre pracovný trh na rok 2017

Ktoré odvetvia majú na Slovensku budúcnosť, a ktoré sektory zápasia s akútnym nedostatkom kvalifikovaných ľudí? Stane sa robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily, realitou?

Rok 2016 bol vzhľadom na globálnu situáciu a trendy turbulentný, expandujúci v oblasti IT a so zvýšeným dopytom po pracovníkoch do výroby. Aká bola situácia na trhu práce v regiónoch?

„Bratislavský kraj vytváral veľmi dobré podmienky pre odborníkov z oblastí informačných technológií a ponuka pracovných pozícií bola vo veľkej miere zastúpená aj z oblasti ľudských zdrojov, napr. HR Business partner a junior špecialisti náboru zamestnancov. V Trenčianskom a Žilinskom kraji sme zaznamenali vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru manažment kvality a strojárstva.

Obdobná situácia bola i v Trnavskom regióne, ktorý sa vďaka investičným stimulom a dopravnej infraštruktúre stal atraktívnym pre výrobné podniky s ponukou pozícií v oblasti manažment kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja najviac vyhľadávali pracovné sily z oblasti administratívy, napr. účtovník, referent odbytu, a taktiež pozície technického zamerania, najmä odborné výrobné a špecializované pozície: operátor výroby, metrológ, obrábač, nástrojár, zvárač, údržbár, elektrikár. V Košickom a Prešovskom kraji sme zaznamenali dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore informatiky, v odbore manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier,“ uvádza Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Pracovný trh reaguje v roku 2017 na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. Oblasť IT bude pre Bratislavský región zohrávať i naďalej významnú úlohu. Očakáva sa tu kontinuálne vysoký dopyt zamestnávateľov po mobile developeroch, business Inteligence špecialistoch, HR business partneroch, odborníkoch z oblastí logistiky či výrobnej sféry.

V regiónoch západného Slovenska by mal prevládať dopyt po uchádzačoch technického zamerania, s manažérskymi skúsenosťami z oblastí: kvalita, projektový manažment, inžiniering, údržba, PLC programovanie. Výrobné podniky zápasia s náborom operátorov do výrobného procesu. Na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných ľudí, napr. absentujú zvárači, strojárski pracovníci, nástrojári, nastavovači, CNC operátori.

Robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily, sa stáva aj na Slovensku realitou

Automatizácia, ako náhrada ľudskej sily robotmi, začína aj na Slovensku výraznejšie posilňovať. Priemyselná sféra sa snaží, v dôsledku nedostatku potenciálnych zamestnancov i rastúcich miezd, maximalizovať produktivitu a efektivitu. "Trend automatizácie sa týka predovšetkým oblasti automotive a elektrotechnickej výroby. Viacero spoločností investuje do vyššej miery automatizácie, avšak v porovnaní so západnou Európou tento trend nie je zatiaľ až tak výrazný,“ hovorí Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

Na trhu práce však budú mať kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka problém uplatniť sa.

Viacero zamestnávateľov zamestnáva juniorov, nákladovo atraktívnejších kandidátov, z ktorých si časom vychováva svojich budúcich kľúčových špecialistov. Pre rýchlu aklimatizáciu a zaučenie v dynamickom prostredí je nevyhnutná dobrá znalosť cudzieho jazyka, pri technických pozíciách ideálne technické vzdelanie a osobnostné predpoklady, ako schopnosť učiť sa a aplikovať poznatky do praxe, spájať súvislosti, efektivita, vytrvalosť, komunikácia, otvorenosť, sebavedomie, sociálne schopnosti.

Záujem o kandidátov o prácu 50+ rastie. Kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. Výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a mnohoročné skúsenosti. Ide však najmä o špecialistov.