Radí odborník: Akú rezervu by mal mať človek v prípade zmeny zamestnania

Prinášame vám poradňu z oblasti finančných služieb a finančného správania. V tejto časti na tému výšky finančnej rezervy radí Jana Lacková, exkluzívna finančná sprostredkovateľka Fincentra.

Otázka: Čo by mal človek brať do úvahy, keď uvažuje o zmene zamestnania? Je nejaké odporúčanie, aká veľká by mala byť v takom prípade jeho finančná rezerva? Čo radíte v takých prípadoch svojim klientom?

Zmena práce vždy so sebou prináša aj určité riziko, a tak je vhodné zvážiť možné finančné dôsledky. Samozrejme, v prvom rade by sa mal človek zamyslieť nad tým, či bude výška nového príjmu dostatočná na jeho bežné fungovanie. To môže zahŕňať napríklad aj zvýšené náklady v dôsledku horšej dostupnosti do práce. Čo sa týka výšky finančnej rezervy, je to ovplyvnené mnohými faktormi.

Vo všeobecnosti by človek mal mať rezervu vo výške sumy troch až šiestich mesačných výdavkov. Veľmi dôležité je však pripraviť sa na najhorší možný scenár, tzn. nová práca by bola ukončená ešte v rámci skúšobnej doby. Človek by si mal následne zodpovedať otázky ako ľahké/ťažké je pre neho nájsť si novú, porovnateľnú pozíciu, ako dlho by mu to asi trvalo a jednoducho sa tak dopracuje k presnejšej odpovedi, akú rezervu by mal mať pripravenú.