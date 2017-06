Ranný prehľad trhov 1. 6. 2017

ZAUJALO NÁS

NASA chce poslať sondu na výskum Slnka

Organizácia pracuje na najrýchlejšej kozmickej lodi, ktorá má preniknúť do vonkajšej atmosféry Slnka. Vedci sa snažia zlepšiť chápanie vesmírneho počasia a jeho potenciálnych rizík pre satelity. Napriek dlhoročnému výskumu totiž stále nevedia predpovedať a sledovať slnečné búrky, ktoré môžu spôsobiť rozsiahle škody. Kozmická loď má podľa plánov dosahovať rýchlosť 125 míľ za sekundu a do roku 2025 by sa mala dostať 4 milióny míľ k Slnku.

