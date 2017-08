Ranný prehľad trhov 1. 8. 2017

ZAUJALO NÁS

Neopodstatnené obavy

Napriek robustnému rastu globálnej ekonomiky sa stále objavuje skepsa ohľadne ďalšieho vývoja. Po prvé, existujú obavy, či začiatok cyklu sprísňovania menovej politiky nezabrzdí dynamický rast. Postoj k riziku sa však u súkromného sektora normalizuje a v najväčších svetových ekonomikách sa skončil proces oddlžovania, pričom ani fiškálna politika nie je reštriktívna. Takže noha dole z plynového menovopolitického pedála by nemala spôsobiť veľké problémy.

Po druhé, nedávno dozneli čínske prorastové stimuly, čo opäť spôsobuje nervozitu. No externý dopyt krajinu draka zachraňuje, keď príspevky zahraničného obchodu k rastu sú opäť pozitívne, navyše súkromné investície ako aj spotreba domácnosti pokračujú v dynamickom raste. A teda ani zosekanie vládnych investícii by sa nemalo podpísať pod spomalenie sa Číny, čo potvrdzujú aj čísla HDP. Zároveň ponuka nepredaných nehnuteľností rapídne poklesla a nemala by byť zdrojom problémov ako v rokoch 2013 až 2015.

Po tretie sa objavujú otázniky, či pokles cien komodít, aj pre skresanie už spomínaných čínskych vládnych stimulov, čo poslalo ceny komodít nadol, zatiahne ručnú brzdu rastu rozvíjajúcich sa krajín. Myslíme si, že toto riziko je malé vzhľadom na to, že v týchto regiónoch už prebehlo prispôsobenie sa po neproduktívnej pokrízovej expanzii.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.