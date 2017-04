Ranný prehľad trhov 10. 4. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku len stagnovali, keď ich nevykoľajil ani útok USA na sýrske voejnské základne a dokonca ani slabší nonfarm payrolls report z amerického trhu práce za marec. Investori si myslia, že Moskva aj Washington sa budú snažiť skôr deeskalovať napätie v Sýrii. Navyše americká a svetová ekonomika sú stále v solídnej kondícii a jedno horšie makročíslo na tom nič nezmení.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy dlhopisov eurozóny klesali, keď trhy boli nervózne z amerického útoku raketami Tomahawk na Sýriu. V priebehu dňa sa však panika nijako neprehlbovala, skôr naopak investori sýrsky problém hádzali za hlavu. Americké výnosy dokonca rástli, keď ceny dlhopisov nedokázali podporiť ani horší nonfarm payrolls report z amerického trhu práce za marec.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa síce posunulo v piatok na päťmesačné maximá na 1270 dolárov po správach, že USA zaútočili na Sýriu, no svoje zisky neudržalo. Obchodníci boli totiž presvedčení, že otvorený konflikt medzi Washingtonom a Moskvou nehrozí, hoci Kremeľ bol naštvaný na americké útoky. Ropa sa však posunula na mesačné maximá, keď na trhu s komoditou prevážil názor, že konflikt v Sýrii by sa mohol rozšíriť do ostatných častí regiónu.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár sa posilňoval voči košu hlavných svetových mien, keď bol v čase amerického útoku na Sýriu vnímaný ako bezpečný prístav. V takomto prostredí mu nedokázal poškodiť ani horší ako očakávaný marcový nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavnou ekonomickou-politickou udalosťou týždňa bol výsledok stretnutia čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na Floride s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Bol dosiahnutý určitý pokrok ohľadne vyrovnania vzájomného obchodu. Obe strany sa zaviazali, že v priebehu nasledujúcich 100 dní vypracujú plán týmto smerom pričom Čína sa zaviazala zlepšiť prístup americkej firiem na jej trh, špeciálne v oblasti služieb. Súčasne Peking by mohol znížiť niektoré exportné rabaty ako aj dovozné tarify. Spojené štáty zároveň upozornili Čínu, si vytýčia vlastný kurz riešenia problémov ohľadne Severnej Kórei ak Peking nebude chcieť spolupracovať. Minister zahraničia Rex Tillerson však cez víkend povedal, že Washington nemá záujem na zmene režimu v Kórei.

Prezident newyorského Fedu Bill Dudley jasne povedal, že ak sa bude znižovať bilancia Fedu spôsobí to len malú pauzu pri zvyšovaní sadzieb.

Z piatkových makrodát priemyselná produkcia Nemecka rástla vo februári medzimesačne rovnakým tempom 2,2 percenta ako v prvom mesiaci tohto roka. Trh pri tom očakával jej miernu kontrakciu o dve desatiny percenta. Medziročne vzrástol priemyselný sektor o dva a pol percenta, po pol percentnom pokles v predošlom mesiaci, ktorý konsenzus čakal že februárový rast dorovná na nulu. Obchodná bilancia Nemecka sa vo februári zväčšila o päť miliárd eur na 19,9 miliárd, pričom trh odhadoval len približné polovičný rast. Výrobnému ani priemyselnému sektoru Veľkej Británie sa vo februári veľmi nedarilo. Priemyselná produkcia medzimesačne zvýšila tempo poklesu z troch na sedem desatín. Medziročne pokleslo tempo rastu z 3,3 na 2,8 percenta. Výrobný sektor naopak spomalil tempo poklesu z jedného percenta na jednu desatinu percenta, a medziročne zvýšil rast o sedem desatín na 3,3 percenta. Rovnako ako v Nemecku aj Veľká Británia v piatok zverejňovala svoju obchodnú bilanciu za február. Tá prehĺbila svoj deficit z takmer troch miliárd libier na 3,66 miliardy.

Týždeň zakončili makrodáta z trhu práce USA v podobe marcového non-farm payrolls reportu, ktorý sleduje tvorbu pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora. Zverejnené dáta odhalili neočakávané prudké spomalenie tvorby pracovných miest s počtom len 98 tisíc, namiesto očakávaných 180 tisíc. Revidovaná nadol bola navyše aj hodnota predchádzajúceho mesiaca o 16 tisíc nadol na 219 tisíc vytvorených pracovných miest. Spolu s non-farm payrolls bola zverejnená aj miera nezamestnanosti krajiny za mesiac marec, v ktorom poklesla na 4,5 percenta, čo je najnižšia hodnota od roku 2007. Nízke hodnoty je možno na jednej strane pripisovať silnému trhu práce a nízkej nezamestnanosti, ktorá sa už nemá veľmi kam pohnúť. Na druhej strane ku slabším hodnotám non-farm payrolls mohli prispieť aj menej priaznivé poveternostné podmienky v USA.