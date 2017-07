Ranný prehľad trhov 10. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy len stagnovali, no americké rástli v reakcii na zverejnenie lepšieho ako očakávaného júnového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce. Rast akcií však limitoval pokles cien ropy.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy amerických dlhopisov rástli v reakcii na väčší ako očakávaný prírast pracovných miest v krajine v júni podľa nonfarm payrolls reportu. To malo vplyv aj na nemeckú výnosovú krivku. Pokles cien dlhopisov však bol limitovaný publikovaním slabého rastu miezd v USA za jún.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato kleslo na päťmesačné maximá v reakcii na už spomínaný júnový nonfarm payrolls report tvorby pracovných miest v USA, ktorý ukázal na prírastom až 222-tisíc miest oproti očakávaným 179-tisícom. Jeho pokles však bol limitovaný slabým rastom miezd v USA, či by mohlo znamenať, že ani inflačné tlaky by nemuseli byť vysoké a Fed by nemusel prudko zvyšovať sadzby. Ropa klesla, keď štatistiky ukázali na rast počtu aktívnych ropných súprav v Spojených štátoch v uplynulom týždni. Dosahuje tak najvyššie úrovne od apríla 2015. Navyše štatistiky ukázali na rast exportov ropy OPECom za jún. Medziročne sú vyššie o dva milióny barelov napriek dohode o redukcii ťažby.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Trhy sa v piatok spomedzi makrodát zameriavali predovšetkým na údaje z trhu práce USA za jún. Najsledovanejším zverejnením bol report tvorby pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora známy ako non-farm payrolls. Tvorba takýchto miest vzrástla v júni o 222-tisíc, výrazne prekračujúc očakávania rastu na 179-tisíc. Hodnota predchádzajúceho mesiaca bola navyše revidovaná nahor o 14-tisíc. Napriek lepšej ako očakávanej tvorbe pracovných miest vzrástla miera nezamestnanosti na 4,4 percenta, pri ešte vyššej participácii práceschopného obyvateľstva. Sklamaním bolo aj spomalenie rastu hodinovej mzdy medzimesačne na dve desatiny percenta a medziročne o 2,5 percenta, čo je v oboch prípadoch nižšie o jednu desatinu percenta ako očakával konsenzus.

V priebehu víkendu sa konalo zasadnutie G20 v nemeckom Hamburgu. Opäť sa potvrdili názorové rozdiely medzi Spojenými štátmi a zvyškom štátov ohľadne zahraničného obchodu a otázok životného prostredia, čo sa prejavilo aj v texte spoločného komuniké. Inak sa z ekonomického uhľa pohľadu na stretnutí G20 nič podstatnejšieho neudialo a trhy by na jeho výsledok v princípe nemali nijako reagovať.