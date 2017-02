Ranný prehľad trhov 10. februára 2017

ZAUJALO NÁS

Nemecko zhromažďuje svoje zlaté rezervy

Nemecká centrálna banka chce dokončiť svoj plán zjednotenia svojich zlatých rezerv tri roky pred doterajším cieľovým rokom 2020. Centrálna banka už previezla 216 ton žltého kovu do Frankfurtu v roku 2016, z čoho 111 ton prišlo z New Yorku a 105 z Paríža. Zostáva tak už len 91 ton, ktoré sa nachádzajú v Bank of England. Banka so sústreďovaním zlata späť do krajiny začala v roku 2013 s cieľom obnoviť dôveru v rezervy Nemecka či obavy či vôbec existujú fyzicky. Nemecko totiž počas studenej vojny rozložilo časti zlatých rezerv v zahraničí, v strach pred inváziou Sovietskeho zväzu.

Celý prevoz pritom doteraz banku stál približne 6,9 milióna, pričom na prevoz z Veľkej Británie je vyčlenených ďalších 500 tisíc euro. V zahraničí tak banke stále ostane približne 1236 ton v americkom Fede a 432 ton v Bank of England v Londýne. Vo Frankfurte by na konci tohto roka mala mať uložených 50,6 percenta celkových rezerv.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.