Ranný prehľad trhov 10. marca 2017

Jeden z troch vlastníkov nehnuteľnosti vo Veľkej Británii zarába z majetku viac ako v práci

Ceny domov v 31 percentách Veľkej Británie vzrástli viac ako celková priemerná mzda pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Halifax. Majitelia by však tieto nehnuteľnosti museli predať aby realizovali zisk, na druhej strane to zobrazuje prudké tempo rastu ich ceny. Pri tomto nepomere sa navyše rapídne znižuje kúpyschopnosť nových záujemcov o nehnuteľnosť. Takmer z 90 percent sa však jedná o oblasť Londýna a juhu a východu Anglicka. Najväčší rozdiel pri tom zaznamenala štvrť Londýna Haringey, kde priemerne stúpla cena domov o takmer 140 tisíc libier, čo mesačne prekonáva priemerný príjem o 3 810 libier.

Stanislav Pánis, Rudolf Vrábel – analytici J&T banky.